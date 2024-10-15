Політики США тиснуть на Зеленського, щоб мобілізовувати з 18 років - Лещенко
Київ • УНН
Американські політики закликають Україну проводити мобілізацію з 18 років, як це було під час війни у В'єтнамі. Зеленський відмовляється і продовжує просити зброю без зміни призовного віку.
Американські політики з обох партій тиснуть на Президента Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, пише УНН.
Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років
За його словами, партнери це аргументують це тим, що коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років.
Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку
Доповнення
У червні цього року член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в етері Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") повідомляв, що звертався до уряду з проханням урегулювати постанову №560, яка дозволяє примусово мобілізовувати військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років.
У липні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні фіксуються непоодинокі випадки мобілізації осіб, які не досягли 25-річного віку, що є порушенням законодавства.
Рада заборонила мобілізацію до 25 років лише у жовтні цього року.