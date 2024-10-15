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Політики США тиснуть на Зеленського, щоб мобілізовувати з 18 років - Лещенко 

Київ • УНН

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Американські політики закликають Україну проводити мобілізацію з 18 років, як це було під час війни у В'єтнамі. Зеленський відмовляється і продовжує просити зброю без зміни призовного віку.

Політики США тиснуть на Зеленського, щоб мобілізовувати з 18 років - Лещенко 

Американські політики з обох партій тиснуть на Президента Володимира  Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, пише УНН.

Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років

- заявив Лещенко. 

За його словами, партнери це аргументують це  тим, що коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років.

Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку

- написав Лещенко. 

Доповнення 

У червні цього року член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в етері Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") повідомляв, що звертався до уряду з проханням урегулювати постанову №560, яка дозволяє примусово мобілізовувати військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років. 

У липні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що в  Україні фіксуються непоодинокі випадки мобілізації осіб, які не досягли 25-річного віку, що є порушенням законодавства. 

Рада заборонила мобілізацію до 25 років лише у жовтні цього року. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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