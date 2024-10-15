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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политики США давят на Зеленского, чтобы мобилизовать с 18 лет - Лещенко

Политики США давят на Зеленского, чтобы мобилизовать с 18 лет - Лещенко

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 15:37  •  1224 просмотра

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Американские политики призывают Украину проводить мобилизацию с 18 лет, как это было во время войны во Вьетнаме. Зеленский отказывается и продолжает просить оружие без изменения призывного возраста.

Американские политики из обеих партий давят на Президента Владимира  Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, пишет УНН.

Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет

- заявил Лещенко. 

По его словам, партнеры это аргументируют это  тем, что когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет.

Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста

- написал Лещенко. 

Дополнение 

В июне этого года член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Радио Свобода (проект «Свобода.Ранок») сообщал, что обращался к правительству с просьбой урегулировать постановление №560, которое позволяет принудительно мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет. 

В июле Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в  Украине фиксируются неединичные случаи мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста, что является нарушением законодательства. 

Рада запретила мобилизацию до 25 лет только в октябре этого года. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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