Американские политики призывают Украину проводить мобилизацию с 18 лет, как это было во время войны во Вьетнаме. Зеленский отказывается и продолжает просить оружие без изменения призывного возраста.

Американские политики из обеих партий давят на Президента Владимира Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, пишет УНН. Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет - заявил Лещенко. По его словам, партнеры это аргументируют это тем, что когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста - написал Лещенко. Дополнение В июне этого года член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Радио Свобода (проект «Свобода.Ранок») сообщал, что обращался к правительству с просьбой урегулировать постановление №560, которое позволяет принудительно мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет. В июле Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине фиксируются неединичные случаи мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста, что является нарушением законодательства. Рада запретила мобилизацию до 25 лет только в октябре этого года.