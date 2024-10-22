Стефанчук отрицает родственные связи с руководительницей Хмельницкой МСЭК Крупой

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии для Радио Свобода опроверг информацию от журналистов, что он может иметь дальние родственные связи с ранее задержанной руководительницей Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, передает УНН.

Я не хотел бы, чтобы журналисты раскачивали, что это Хмельнитчина, какой-то такой особый регион. Я думаю, что такие негодяи есть в каждом регионе Украины. Что касается госпожи Крупы и всего остального, то те антикоррупционеры, которые начали разгонять сплетни о якобы каких-то моих связях с госпожой Крупой, они уже сняли эти комментарии, потому что без доказательной информации разгонять нельзя. Не знаю о каких-либо родственных, кумовских, свояцких или любых других отношениях, которые могут быть у моей семьи с теми негодяями, которые это делали в Украине