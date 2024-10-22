Стефанчук отрицает родственные связи с руководительницей Хмельницкой МСЭК Крупой
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможных родственных связях с Татьяной Крупой, задержанной руководителем Хмельницкой МСЭК.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии для Радио Свобода опроверг информацию от журналистов, что он может иметь дальние родственные связи с ранее задержанной руководительницей Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, передает УНН.
Я не хотел бы, чтобы журналисты раскачивали, что это Хмельнитчина, какой-то такой особый регион. Я думаю, что такие негодяи есть в каждом регионе Украины. Что касается госпожи Крупы и всего остального, то те антикоррупционеры, которые начали разгонять сплетни о якобы каких-то моих связях с госпожой Крупой, они уже сняли эти комментарии, потому что без доказательной информации разгонять нельзя. Не знаю о каких-либо родственных, кумовских, свояцких или любых других отношениях, которые могут быть у моей семьи с теми негодяями, которые это делали в Украине
Добавим
Ранее журналист Юрий Николов писал, что отец Руслана Стефанчука какое-то время возглавлял городскую больницу в Хмельницком. Также Николов отмечал, что есть слухи, мол, Татьяна Крупа "является какой-то дальней родственницей Руслана Стефанчука". В конце концов, и сам Николов убрал эти строки из своего сообщения, аргументировав недостоверностью слухов.
Кроме того, на фоне задержания руководительницы Хмельницкой МСЭК - депутата облсовета от "Слуги народа", которая на должности могла незаконно обогатиться, Стефанчук отметил:
"В чем отличие партии "Слуги народа"? Мы никогда не будем защищать негодяя, если он учил преступление. И мы считаем, что каждый негодяй, совершивший преступление, должен понести наказание в соответствии с действующим законодательством".
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