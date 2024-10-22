Стефанчук заперечує родинні зв'язки з керівницею Хмельницької МСЕК Крупою
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про можливі родинні зв'язки з Тетяною Крупою, затриманою керівницею Хмельницької МСЕК.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі для Радіо Свобода заперечив інформацію від журналістів, що він може мати далекі родинні зв’язки із раніше затриманою керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, передає УНН.
Я не хотів би, щоб журналісти розкачували, що це Хмельниччина, якийсь такий особливий регіон. Я думаю, що такі негідники є в кожному регіоні України. Що стосується пані Крупи і всього іншого, то ті антикорупціонери, які почали розганяти плітки про нібито якісь мої зв’язки з пані Крупою, вони вже зняли ці коментарі, тому що без доказової інформації розганяти не можна. Не знаю про будь-які родинні, кумівські, свояцькі чи будь-які інші відносини, які можуть бути в моєї родини з тими негідниками, які це робили в Україні
Додамо
Раніше журналіст Юрій Ніколов писав, що батько Руслана Стефанчука якийсь час очолював міську лікарню в Хмельницькому. Також Ніколов зазначав, що є чутки, мовляв, Тетяна Крупа "є якоюсь далекою родичкою Руслана Стефанчука". Зрештою, і сам Ніколов прибрав ці рядки зі свого допису, аргументувавши недостовірністю чуток.
Крім того, на фоні затримання керівниці Хмельницької МСЕК – депутатки облради від "Слуги народу", яка на посаді могла незаконно збагатитися, Стефанчук зазначив:
"У чому відмінність партії "Слуги народу"? Ми ніколи не будемо захищати негідника, якщо він вчив злочин. І ми вважаємо, що кожен негідник, який вчинив злочин, повинен понести покарання відповідно до чинного законодавства".
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