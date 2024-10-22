Стефанчук заперечує родинні зв'язки з керівницею Хмельницької МСЕК Крупою

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі для Радіо Свобода заперечив інформацію від журналістів, що він може мати далекі родинні зв’язки із раніше затриманою керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, передає УНН.

Я не хотів би, щоб журналісти розкачували, що це Хмельниччина, якийсь такий особливий регіон. Я думаю, що такі негідники є в кожному регіоні України. Що стосується пані Крупи і всього іншого, то ті антикорупціонери, які почали розганяти плітки про нібито якісь мої зв’язки з пані Крупою, вони вже зняли ці коментарі, тому що без доказової інформації розганяти не можна. Не знаю про будь-які родинні, кумівські, свояцькі чи будь-які інші відносини, які можуть бути в моєї родини з тими негідниками, які це робили в Україні