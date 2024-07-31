Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречи с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Стороны обсудили военную поддержку США, санкционное давление на рф и членство Украины в НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на спикера ВР в Facebook.

Детали

Провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк. Обсудили ряд важных вопросов, в частности, оборонную помощь со стороны США, членство Украины в НАТО, усиление санкций против РФ, поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, а также межпарламентское сотрудничество - рассказал Стефанчук.

Он также подчеркнул, что развитие системного и основательного сотрудничества между Верховной Радой Украины и Конгрессом США является залогом укрепления нашего стратегического партнерства.

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Спикер ВР также отметил лидерство США в предоставлении оборонной помощи Украине и в консолидации международных усилий в поддержку Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, именно благодаря возобновлению поставок американского оружия нам удалось стабилизировать ситуацию на передовой.

Кроме того, отметил, что для нас членство в Альянсе является безальтернативной целью. Будущее Украины в НАТО. Де-факто армия Украины уже является армией НАТО - Украина воюет оружием НАТО, воюет по стандартам НАТО - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он добавил, что Украина ценит действия, направленные на дальнейшее ослабление военно-промышленной базы России и уменьшение ее поддержки со стороны третьих стран, путем введения санкций.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил после встречи со Специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявил, что Киев ожидает 3,9 млрд долл. - первую часть прямой бюджетной поддержки от США - уже в ближайшие недели.