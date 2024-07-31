Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены продвижением россии в Украине, которой США продолжат оказывать помощь в сфере безопасности. Об этом он сказал в среду, 31 июля, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Он сказал, что его вдохновляет способность Украины набирать больше людей для укрепления собственных рядов.

"Я аплодирую тому, что украинцы продолжают делать для того, чтобы убедиться, что они могут удержать свои позиции", - сказал Остин.

Также министр обороны добавил, что "украинцы - очень решительные люди".

Дополнение

На фронте за прошедшие сутки состоялось 144 боевых столкновения. На Покровском направлении нашими защитниками отражено 48 атак. Также остановлено 12 попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра. На Харьковском направлении бои шли в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 578 120 человек, 8390 танков и сотен единиц военной техники.