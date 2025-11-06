Старт Е-Акциза планируется перенести на 1 ноября 2026 года: Рада должна принять соответствующие изменения
Киев • УНН
Министерство финансов предлагает перенести сроки введения электронной марки акцизного налога и Электронной системы оборота подакцизных товаров на ноябрь 2026 года. Это связано с необходимостью дополнительной подготовки рынка и минимизации рисков для бизнеса.
Министерство финансов предложило законодательные изменения, предусматривающие перенос сроков введения электронной марки акцизного налога и Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на ноябрь следующего года. Об этом сообщает Минфин, передает УНН.
Подробности
В Украине запланирован перенос сроков введения электронной марки акцизного налога и Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Соответствующая законодательная инициатива поддержана в ходе рабочей группы, проведенной в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Старт обязательной маркировки всех подакцизных товаров (алкоголь, табак, жидкости для электронных сигарет) электронными марками будет отложен на 10 месяцев и должен начаться с ноября 2026 года, а не 1 января 2026 года, как планировалось ранее.
Соответствующие изменения будут внесены в законопроект №14097 при подготовке ко второму чтению, который предусматривает повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году.
Рада поддержала повышение налогов для банков до 50% еще на год: детали21.10.25, 14:15 • 3117 просмотров
"Перенос сроков связан с необходимостью дополнительной подготовки рынка и ключевых операторов к переходу на е-акцизную марку, минимизации внутренних рисков для легального бизнеса и потребителей, и согласования всех нормативных актов с обновленными датами", - добавили в министерстве.
Кроме того, в Минфине сообщили, что реализация указанных законодательных инициатив также потребует внесения изменений в акты Кабинета министров, а потому Министерством финансов разработан проект соответствующего постановления, регулирующего вопросы работы Электронной системы с учетом новых сроков ее введения, который будет в ближайшее время представлен на общественное обсуждение.
Напомним
Кабмин принял документы для функционирования системы "еАкциз", которая должна помочь в борьбе с теневым рынком алкоголя и табака. Система позволит проверять легальность продукции через "Дію" и упростит получение акцизных марок для бизнеса.