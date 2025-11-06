Старт Е-Акциза планируется перенести на 1 ноября 2026 года: Рада должна принять соответствующие изменения

ukenru
14:11 • 16719 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 23844 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 19206 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19840 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 43381 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33418 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36776 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49718 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38817 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32557 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 24194 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 15933 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 14132 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24898 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22591 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 13214 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22644 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24953 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Нэнси Пелоси
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Польша
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 24243 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 24957 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 26886 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 43419 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 47549 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Грибы
Нью-Йорк Таймс

Старт Е-Акциза планируется перенести на 1 ноября 2026 года: Рада должна принять соответствующие изменения

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Министерство финансов предлагает перенести сроки введения электронной марки акцизного налога и Электронной системы оборота подакцизных товаров на ноябрь 2026 года. Это связано с необходимостью дополнительной подготовки рынка и минимизации рисков для бизнеса.

Старт Е-Акциза планируется перенести на 1 ноября 2026 года: Рада должна принять соответствующие изменения

Министерство финансов предложило законодательные изменения, предусматривающие перенос сроков введения электронной марки акцизного налога и Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на ноябрь следующего года. Об этом сообщает Минфин, передает УНН.

Подробности

В Украине запланирован перенос сроков введения электронной марки акцизного налога и Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Соответствующая законодательная инициатива поддержана в ходе рабочей группы, проведенной в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

- говорится в сообщении.

Старт обязательной маркировки всех подакцизных товаров (алкоголь, табак, жидкости для электронных сигарет) электронными марками будет отложен на 10 месяцев и должен начаться с ноября 2026 года, а не 1 января 2026 года, как планировалось ранее.

Соответствующие изменения будут внесены в законопроект №14097 при подготовке ко второму чтению, который предусматривает повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году.

Рада поддержала повышение налогов для банков до 50% еще на год: детали21.10.25, 14:15 • 3117 просмотров

"Перенос сроков связан с необходимостью дополнительной подготовки рынка и ключевых операторов к переходу на е-акцизную марку, минимизации внутренних рисков для легального бизнеса и потребителей, и согласования всех нормативных актов с обновленными датами", - добавили в министерстве.

Кроме того, в Минфине сообщили, что реализация указанных законодательных инициатив также потребует внесения изменений в акты Кабинета министров, а потому Министерством финансов разработан проект соответствующего постановления, регулирующего вопросы работы Электронной системы с учетом новых сроков ее введения, который будет в ближайшее время представлен на общественное обсуждение.

Напомним

Кабмин принял документы для функционирования системы "еАкциз", которая должна помочь в борьбе с теневым рынком алкоголя и табака. Система позволит проверять легальность продукции через "Дію" и упростит получение акцизных марок для бизнеса.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Министерство финансов Украины
Украина