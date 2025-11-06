ukenru
Ексклюзив
14:11 • 18837 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26635 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20502 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 21043 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 45027 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33729 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37003 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49809 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38869 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32614 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Старт Е-Акцизу планується перенести на 1 листопада 2026 року: Рада має ухвалити відповідні зміни

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Міністерство фінансів пропонує перенести строки запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу підакцизних товарів на листопад 2026 року. Це пов'язано з необхідністю додаткової підготовки ринку та мінімізації ризиків для бізнесу.

Старт Е-Акцизу планується перенести на 1 листопада 2026 року: Рада має ухвалити відповідні зміни

Міністерство фінансів запропонувало законодавчі зміни, якими передбачається перенесення строків запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет на листопад наступного року. Про це повідомляє Мінфін, передає УНН.

Деталі

В Україні заплановано перенесення строків запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Відповідна законодавча ініціатива підтримана під час робочої групи проведеної у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

- йдеться в повідомленні.

Старт обов’язкового маркування всіх підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, рідини для електронних сигарет) електронними марками буде відкладено на 10 місяців, і має розпочатися з листопада 2026 року, а не 1 січня 2026 року, як планувалося раніше.

Відповідні зміни будуть внесені до законопроєкту №14097 під час підготовки до другого читання, який передбачає підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році.

Рада підтримала підвищення податків для банків до 50% ще на рік: деталі21.10.25, 14:15 • 3117 переглядiв

"Перенесення строків пов’язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на е-акцизну марку, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів, і узгодження всіх нормативних актів з оновленими датами", - додали в міністерстві.

Окрім того, у Мінфіні повідомили, що реалізація зазначених законодавчих ініціатив також потребуватиме внесення змін до актів Кабінету міністрів, а тому Міністерством фінансів розроблено проєкт відповідної постанови, що врегульовує питання роботи Електронної системи з урахуванням нових строків її запровадження, який буде найближчим часом представлено на громадське обговорення.

Нагадаємо

Кабмін ухвалив документи для функціонування системи "еАкциз", що має допомогти у боротьбі з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Система дозволить перевіряти легальність продукції через "Дію" та спростить отримання акцизних марок для бізнесу.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство фінансів України
Україна