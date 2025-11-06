Старт Е-Акцизу планується перенести на 1 листопада 2026 року: Рада має ухвалити відповідні зміни

Міністерство фінансів запропонувало законодавчі зміни, якими передбачається перенесення строків запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет на листопад наступного року. Про це повідомляє Мінфін, передає УНН.

Деталі

В Україні заплановано перенесення строків запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Відповідна законодавча ініціатива підтримана під час робочої групи проведеної у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - йдеться в повідомленні.

Старт обов’язкового маркування всіх підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, рідини для електронних сигарет) електронними марками буде відкладено на 10 місяців, і має розпочатися з листопада 2026 року, а не 1 січня 2026 року, як планувалося раніше.

Відповідні зміни будуть внесені до законопроєкту №14097 під час підготовки до другого читання, який передбачає підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році.

"Перенесення строків пов’язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на е-акцизну марку, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів, і узгодження всіх нормативних актів з оновленими датами", - додали в міністерстві.

Окрім того, у Мінфіні повідомили, що реалізація зазначених законодавчих ініціатив також потребуватиме внесення змін до актів Кабінету міністрів, а тому Міністерством фінансів розроблено проєкт відповідної постанови, що врегульовує питання роботи Електронної системи з урахуванням нових строків її запровадження, який буде найближчим часом представлено на громадське обговорення.

Нагадаємо

Кабмін ухвалив документи для функціонування системи "еАкциз", що має допомогти у боротьбі з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Система дозволить перевіряти легальність продукції через "Дію" та спростить отримання акцизних марок для бізнесу.