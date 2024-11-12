Стармер потребует от Байдена обещанные $20 млрд для Украины до прихода Трампа - Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует, чтобы президент США Джо Байден передал Украине 20 млрд долл. - обещанную Соединенными Штатами часть из согласованных G7 50 млрд долл. - до прихода Дональда Трампа к власти, сообщает британское издание The Telegraph, пишет УНН.

Детали

«Кир Стармер должен призвать Джо Байдена выделить средства на кредит объемом 20 миллиардов долларов для Украины до вступления Дональда Трампа в должность», - пишет издание.

Премьер-министр Британии, как сообщается, настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, который уходит с поста президента США, когда они оба посетят саммит G20 в Бразилии на следующей неделе.

Саммит G20 в Рио-де-Жанейро в начале следующей недели, как указывает издание, может иметь решающее значение, на фоне того, как союзники обсуждают ускорение поддержки Украины. Там будут Стармер, Байден и Макрон.

Лоббирование Лондона направлено на то, чтобы страны G7 - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США - все выполнили предыдущие обещания новых кредитов для Украины.

В июне мировые лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредитов на сумму $50 млрд, которые частично финансируются за счет процентов, полученных от российских активов, арестованных после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года.

США пообещали предоставить $20 млрд из этих $50 млрд, однако они еще не предоставлены. Сообщения из США в прошлом месяце указывали на то, что деньги готовятся к выдаче в этом году, пишет издание.

Один инсайдер в Уайтхолле, близкий к политическим дискуссиям, сказал, что Британия готова «держать ноги Байдена у огня» за обещание.

Переговоры о встречах Страмера на саммите G20 еще не завершены и не объявлены, но деятели Даунинг-стрит и МИД страны ожидают, что двусторонняя встреча с Байденом будет согласована.

Ожидается, что Дэвид Лемми, министр иностранных дел, выдвинет те же аргументы относительно предоставления кредитных обещаний на встрече министров иностранных дел G7 в Риме в конце этого месяца.

Как указывает издание, ожидается, что Стармер также скажет, что «Украине следует наконец дать разрешение на запуск ракет большой дальности Storm Shadow вглубь России, против чего выступает Байден».

Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь россии - СМИ

Кир Стармер и Эммануэль Макрон, президент Франции, обсудили вопрос изменения позиции США по Storm Shadow во время переговоров в Париже в понедельник, сообщает The Telegraph. Два лидера провели 20 минут, разговаривая с глазу на глаз об Украине, тогда как более широкая делегация помощников не присутствовала в комнате - признак политической деликатности обсуждений, указывает издание.

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Стармера настойчиво спрашивали, обсуждал ли он ракеты Storm Shadow с Макроном во время разговора с журналистами в самолете на саммит ООН по изменению климата Cop 29 в Баку, столице Азербайджана.

Сэр Кир сказал: «Я всегда говорил, что мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется, и мы придерживаемся этого. Я также неоднократно говорил, что нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение».

«Это было моим постоянным рефреном в течение четырех месяцев, с тех пор как я стал премьер-министром, во всех обсуждениях, которые я вел. Это суть обсуждений, которые мы проводили».

Однако премьер-министр Британии отказался вдаваться в подробности каких-либо обсуждений по оперативным военным вопросам.