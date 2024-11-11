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Макрон и Стармер пообещали "непоколебимую" поддержку Украины

Макрон и Стармер пообещали "непоколебимую" поддержку Украины

Киев  •  УНН

14:43 • 9172 просмотра

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Лидеры Франции и Великобритании подтвердили приверженность поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Они также обсудили использование ракет Storm Shadow и будущее сотрудничество в сфере безопасности.

Франция и Великобритания будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, "чтобы помешать агрессивной войне россии", заявили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Стармер присоединился к чествованию Дня перемирия у Могилы Неизвестного солдата в Париже как гость Макрона в понедельник и провел встречу со своим французским коллегой, чтобы обсудить вторжение россии и прекращение нелегальной миграции через Ла-Манш.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что оба лидера подтвердили свою приверженность "непоколебимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы помешать агрессивной войне россии".

Их встреча состоялась на фоне вопросов о поддержке избранным президентом США Дональдом Трампом Украины после того, как он сказал, что может положить конец войне "за один день".

В дальнейшем заявлении Даунинг-стрит говорится о том, что два лидера обсудили, как поставить Украину в "сильнейшую позицию перед зимой".

Не было никаких подробностей о том, поддержат ли два лидера разрешение Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow вглубь российской территории, указывает издание.

Ключевым лицом, принимающим решение, в то время, пока Лондон и Париж выражают беспокойство, как указывает издание, "остается президент Байден, который до сих пор не давал Украине разрешения на использование ракет большой дальности против целей внутри россии из-за опасений эскалации".

Даунинг-стрит заявил, что "ни одна война никогда не была выиграна одним оружием", когда его спросили, говорила ли Великобритания с президентом Байденом о возможном использовании ракет.

Представитель Даунинг-стрит заявил: "Наша позиция в отношении Storm Shadow не изменилась".

"Мы всегда поддерживали то, что когда мы обсуждаем нашу поддержку Украины, мы делаем это в рамках более широкой стратегии, чтобы гарантировать, что Украина в максимально сильной позиции в будущем, особенно зимой, и мы также четко дали понять, что ни одна война на была выиграна одним оружием", - сказано в заявлении представителя Даунинг-стрит.

После победы Трампа на президентских выборах встали вопросы о том, что его второй срок может означать для поддержки США Украины и НАТО, указывает издание.

В выходные Washington Post сообщила, что Трамп уже разговаривал с Путиным, призывая российского диктатора не эскалировать войну. В кремле опровергли статью Washington Post о телефонном разговоре, как "совершенно не соответствующую действительности".

Во время встречи Стармер и Макрон также обязались "сотрудничать по вопросам миграции в Ла-Манше, особенно в условиях сетей торговли людьми", говорится в заявлении.

Пара обсудила европейскую безопасность и "перспективы отношений" между ЕС и Великобританией, а также обсудила гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"Наконец, оба лидера подтвердили свое желание углубить двусторонние отношения, особенно в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что если сообщения о звонке верны, "тогда президент Трамп прав, предостерегая путина от эскалации в Украине".

В интервью ВВС Breakfast он сказал, что ожидает, что Соединенные Штаты "будут оставаться непоколебимыми" в своей поддержке Украины из-за силы "двухпартийной поддержки" в стране.

"Мы усилили нашу поддержку Украины, мы ускорили доставку помощи, и сейчас мы тратим на Украину и поддержку Украины больше, чем когда-либо", - добавил он.

Великобритания уверена, что Трамп останется преданным НАТО и Украине11 ноября 2024, 12:49 • 13665 просмотров

Великобритания и Франция заявили, что поддержка Украины против россии является важной, когда речь идет о защите европейского континента в целом, пишет издание.

Ранее Трамп призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону, заявив, что он позволит таким агрессорам, как россия, делать "все, что захочет" с теми, кто этого не хочет, указывает издание.

При этом издание сообщило, что в ответ на комментарий для ВВС Брайана Ланзы, который работал над президентской кампанией Трампа 2024 года относительно временно оккупированного Крыма и того, что Президент Украины Владимир Зеленский должен иметь "реалистичное видение мира", представитель Дональда Трампа дистанцировался от его высказываний, заявив, что Ланза "не говорит за него".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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