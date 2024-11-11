Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь россии - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят пути, которые позволят убедить президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP-EG для ударов по глубине россии. Об этом сообщило издание на The Telegrath, пишет УНН.

Детали

Кир Стармер и Эммануэль Макрон планируют сделать последнюю попытку остановить усилия Дональда Трампа, направленные на сокращение поддержки Украины со стороны США. Правительственные инсайдеры Великобритании сообщают, что в понедельник британский и французский лидеры обсудят, можно ли убедить президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow вглубь россии. Ракеты произведены Великобританией и Францией, но для полной эффективности им нужны американские технологии.

Вероятно, что сейчас Украине разрешено использовать ракеты только в ограниченных обстоятельствах на территории России. Например, для поражения войск непосредственно у границы, хотя подробности каких-либо соглашений никогда не были обнародованы.

Президент Зеленский уже несколько месяцев призывает разрешить запуск ракет дальше по территории россии, поскольку это может помочь остановить взлет российских самолетов перед бомбардировкой Украины.

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Источники The Telegraph говорят, что в Лондоне надеются на окончательное одобрение Байденом разрешения. Переговоры состоятся в Париже, куда Стармер прибыл для участия в церемонии по случаю Дня перемирия. Он станет первым лидером Великобритании со времен Уинстона Черчилля в 1944 году, который ее посетит.

Ожидается, что во время встречи также будут рассмотрены вопросы возможного влияния будущего президентства Трампа на Ближний Восток и вероятность торговой войны с Европой.

Издание отмечает, что обсуждения происходят на фоне глобальных усилий понять, каким образом Трамп планирует изменить политику в отношении Украины. В течение своей кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить войну в Украине "в первый же день", что породило опасения, что он может давить на Киев, заставляя принять потерю захваченных россией территорий.

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Напомним

Украинские чиновники неофициально сообщили СМИ об ухудшении отношений с Великобританией после прихода лейбористов к власти. Киев разочарован отсутствием новых поставок ракет большой дальности, из-за чего откладывается визит премьера Стармера в Киев.

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