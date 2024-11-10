Франция передаст Украине около 10 дальнобойных ракет SCALP

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 107912 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 134629 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 147686 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 151171 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 126060 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 125670 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121279 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция передаст Украине около 10 дальнобойных ракет SCALP

Франция передаст Украине около 10 дальнобойных ракет SCALP

Киев  •  УНН

11:37 • 3866 просмотра

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подписал документы на передачу Украине около 10 ракет SCALP. Франция продолжает военную поддержку и обучение украинских военных.

Франция продолжит оказывать военную помощь Украине.  Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о договоренности о передаче Украине «десяти» ракет «SCALP». Также французские военные продолжают обучать украинских воинов.

Пишет УНН со ссылкой на Le Journal du Dimanche

«Чтобы Украина могла нанести удар за линией фронта, на днях я подписал передачу около десяти ракет Scalp», - сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Напомним,

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф.

США поставят Тайваню оружие, испытанное в Украине, на 2 млрд долларов26 октября 2024, 12:13 • 21836 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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