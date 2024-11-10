Франция передаст Украине около 10 дальнобойных ракет SCALP
Киев • УНН
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подписал документы на передачу Украине около 10 ракет SCALP. Франция продолжает военную поддержку и обучение украинских военных.
Франция продолжит оказывать военную помощь Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о договоренности о передаче Украине «десяти» ракет «SCALP». Также французские военные продолжают обучать украинских воинов.
Пишет УНН со ссылкой на Le Journal du Dimanche
«Чтобы Украина могла нанести удар за линией фронта, на днях я подписал передачу около десяти ракет Scalp», - сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Напомним,
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф.
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