США поставят Тайваню оружие, испытанное в Украине, на 2 млрд долларов
Киев • УНН
Пентагон одобрил продажу Тайваню систем ПВО NASAMS и радарных комплексов. Поставка включает передовые ракеты AMRAAM класса "земля-воздух", успешно испытанные в Украине.
Соединенные Штаты одобрили потенциальную продажу оружия Тайваню на сумму 2 миллиарда долларов. В частности утверждена первая поставка на остров передовой зенитно-ракетной системы, прошедшей боевые испытания в Украине, сообщил Пентагон в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Соединенные Штаты обязаны по закону предоставить Тайваню, на который претендует Китай, средства для самообороны, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей.
Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона сообщило, что новая сделка включает в себя поставку ракетных систем на сумму 1,16 миллиарда долларов и радарных систем на около 828 миллионов долларов. Основным подрядчиком по поставке ракетных систем будет компания RTX Corp, говорится в сообщении Пентагона.
"Предлагаемая продажа отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала", - говорится в заявлении.
Продажа ракетных систем предусматривает поставку трех систем ПВО средней дальности National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), которые включают в себя передовые ракеты AMRAAM увеличенной дальности класса "земля-воздух", добавили в компании.
Тайвань заявил об обнаружении 20 китайских самолетов вокруг острова и о запуске КНР двух ракет, во время военных испытаний17 октября 2024, 13:21 • 10884 просмотра
Отмечается, что система NASAMS прошла боевые испытания в Украине и представляет собой значительное увеличение возможностей ПВО, которые Соединенные Штаты экспортируют на Тайвань в связи с ростом спроса на систему.
Источник в правительстве США сообщил Reuters на условиях анонимности, что NASAMS - это новое оружие для Тайваня, и только Австралия и Индонезия в настоящее время эксплуатируют его в регионе.
Министерство обороны Тайваня приветствовало это заявление, отметив "проверенное" использование NASAMS в Украине и заявив, что это поможет Тайваню укрепить ПВО в условиях частых военных маневров Китая.
Тайваньские военные укрепляют свои вооружения, чтобы иметь возможность лучше противостоять любой атаке со стороны Китая, включая строительство собственных подводных лодок для защиты жизненно важных морских линий снабжения.
Если Китай будет блокировать Тайвань - это будет «актом войны», заявило правительство острова 23 октября 2024, 06:59 • 15271 просмотр