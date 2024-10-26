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США поставлять Тайваню зброю, випробувану в Україні, на 2 млрд доларів

Київ • УНН

 • 22394 перегляди

Пентагон схвалив продаж Тайваню систем ППО NASAMS і радарних комплексів. Поставка включає передові ракети AMRAAM класу «земля-повітря», успішно випробувані в Україні.

США поставлять Тайваню зброю, випробувану в Україні, на 2 млрд доларів

Сполучені Штати схвалили потенційний продаж зброї Тайваню на суму 2 мільярди доларів. Зокрема затверджено перше постачання на острів передової зенітно-ракетної системи, що пройшла бойові випробування в Україні, повідомив Пентагон у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters. 

Деталі

Сполучені Штати зобов'язані за законом надати Тайваню, на який претендує Китай, засоби для самооборони, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків.

Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону повідомило, що нова угода передбачає постачання ракетних систем на суму 1,16 мільярда доларів і радарних систем на близько 828 мільйонів доларів. Основним підрядником з постачання ракетних систем буде компанія RTX Corp, йдеться в повідомленні Пентагону.

«Пропонований продаж відповідає національним, економічним інтересам та інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача з модернізації його збройних сил і підтримання надійного оборонного потенціалу», - йдеться в заяві.

Продаж ракетних систем передбачає поставку трьох систем ППО середньої дальності National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), які включають в себе передові ракети AMRAAM збільшеної дальності класу «земля-повітря», додали в компанії.

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Зазначається, що система NASAMS пройшла бойові випробування в Україні і є значним збільшенням можливостей ППО, які Сполучені Штати експортують на Тайвань у зв'язку зі зростанням попиту на систему.

Джерело в уряді США повідомило Reuters на умовах анонімності, що NASAMS - це нова зброя для Тайваню, і тільки Австралія та Індонезія наразі експлуатують її в регіоні.

Міністерство оборони Тайваню привітало цю заяву, зазначивши «перевірене» використання NASAMS в Україні та заявивши, що це допоможе Тайваню зміцнити ППО в умовах частих військових маневрів Китаю.

Тайванські військові зміцнюють свої озброєння, щоб мати можливість краще протистояти будь-якій атаці з боку Китаю, включно з будівництвом власних підводних човнів для захисту життєво важливих морських ліній постачання.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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