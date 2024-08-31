Франція підтримує право України використовувати їхню зброю на території рф
Київ • УНН
Франція продовжить надавати Україні військову підтримку для захисту її простору. Постпред Франції в ООН заявив, що Україна має право реагувати на атаки рф, навіть за межами своєї території.
Франція продовжить надавати Україні військову підтримку для захисту її повітряного та наземного простору. Про це у своєму виступі під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції Ніколя де Рів’єр, передає УНН.
"Зі свого боку, Франція продовжуватиме надавати Україні військову підтримку, життєво важливу для захисту її повітряного та наземного простору", - сказав де Рів’єр.
Він наголошує, що москва здійснює атаки на Україну з військових об'єктів, розташованих за російським кордоном. Українці мають право реагувати на ці удари і нейтралізувати військові цілі, які безпосередньо беруть участь в операціях проти них, заявив він, додавши, що право України на самооборону "не обмежується територією України".
Нагадаємо
Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км.