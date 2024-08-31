Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция продолжит оказывать Украине военную поддержку для защиты ее воздушного и наземного пространства. Об этом в своем выступлении во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Франции Николя де Ривьер, передает УНН.

"Со своей стороны, Франция будет продолжать оказывать Украине военную поддержку, жизненно важную для защиты ее воздушного и наземного пространства", - сказал де Ривьер.

Он отмечает, что москва осуществляет атаки на Украину с военных объектов, расположенных за российской границей. Украинцы имеют право реагировать на эти удары и нейтрализовать военные цели, которые непосредственно участвуют в операциях против них, заявил он, добавив, что право Украины на самооборону "не ограничивается территорией Украины".

Напомним

Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты Storm Shadow (или как их называют во Франции Scalp, - ред.) прямо не ограничили их использование. Их радиус действия может достигать 250 км.