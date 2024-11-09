США передадут Украине более 500 ракет для Patriot и NASAMS: что известно о поставках
Киев • УНН
США планируют отправить Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS в ближайшие недели. Поставки должны обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца года.
США присылают Украине более 500 ракет-перехватчиков для ПВО Patriot и NASAMS. Об этом сообщило The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Со ссылкой на американских чиновников издание пишет, что ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.
Отмечается, что ракеты должны обеспечат потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года.
Отмечается, что более 7 миллиардов долларов США, выделенных Пентагону для передачи Украине оружия и боеприпасов из своих запасов, остаются неизрасходованными, как и более 2 миллиардов долларов США, предназначенных для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оборудования Киеву.
Напомним
Передав Киеву как можно больше военной помощи до января, представители администрации Байдена надеются обеспечить Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону. В то же время, до выборов администрация намеревалась доставить оставшуюся помощь Украине до апреля.
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