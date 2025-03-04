Стармер поговорил с Зеленским: приветствовал "непоколебимую преданность миру"
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по поводу мирных инициатив. Стармер также обсудил ситуацию с президентом США Трампом и подчеркнул важность длительного мира для Украины.
В телефонном разговоре премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал непоколебимую приверженность Президента Украины Владимира Зеленского обеспечению мира. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.
Днем премьер разговаривал с Президентом Украины.
Что касается недавних призывов президента Зеленского к дальнейшим дипломатическим усилиям для как можно более быстрого прекращения войны, премьер-министр приветствовал непоколебимую преданность президента Зеленского обеспечению мира
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Также Стармер проинформировал о своем обсуждении с президентом США Дональдом Трампом прошлой ночью. Подчеркнув, что любой мир для Украины должен быть долгосрочным и безопасным, премьер-министр сказал, что никто не хочет мира больше, чем Украина.
Напомним
Кир Стармер заявил, что страны должны продолжать сотрудничество с Вашингтоном. Он анонсировал встречу с Трампом для разработки мирного плана.
Ранее Трамп заявил, что ему "нужен кто угодно, кто собирается договориться о мире".