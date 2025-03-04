Стармер поговорив із Зеленським: привітав "непохитну відданість миру"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським щодо мирних ініціатив. Стармер також обговорив ситуацію з президентом США Трампом та підкреслив важливість тривалого миру для України.
У телефонній розмові прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав непохитну прихильність Президента України Володимира Зеленського до забезпечення миру. Про це повідомляє Guardian, передає УНН.
Вдень прем’єр розмовляв з президентом України.
Щодо нещодавніх закликів президента Зеленського до подальших дипломатичних зусиль для якнайшвидшого припинення війни прем'єр-міністр привітав непохитну відданість президента Зеленського забезпеченню миру
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Також Стармер поінформував про свою дискусію з президентом США Дональдом Трампом минулої ночі. Підкресливши, що будь-який мир для України має бути тривалим і безпечним, прем'єр-міністр сказав, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна.
Нагадаємо
Кір Стармер заявив, що країни мають продовжувати співпрацю із Вашингтоном. Він анонсував зустріч з Трампом для розробки мирного плану.
Раніше Трамп заявив, що йому "потрібен будь-хто, хто збирається домовитися про мир".