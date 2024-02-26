Стали известны последствия обстрела Днепра

В Днепре в результате обстрела вечером 25 февраля ранены мужчины 41 и 49 лет. Женщины - 20 и 60 лет. Все в больнице. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Также в Днепре повреждены 10 частных домов, несколько авто.

Враг снова направляет свое оружие на мирные города написал Лысак.

Дополнение

В ночь на 26 февраля в Днепре прозвучало несколько взрывов во время объявления воздушной тревоги.

Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех