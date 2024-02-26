Стали відомі наслідки обстрілу Дніпра
Київ • УНН
Четверо цивільних у Дніпрі отримали поранення внаслідок обстрілів, які також пошкодили будинки та транспортні засоби.
У Дніпрі внаслідок обстрілу ввечері 25 лютого поранені чоловіки 41 і 49 років. Жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Також у Дніпрі пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто.
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У ніч на 26 лютого у Дніпрі пролунало кілька вибухів під час оголошення повітряної тривоги.
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