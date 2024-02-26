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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10592 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Стали відомі наслідки обстрілу Дніпра

Київ • УНН

 • 27803 перегляди

Четверо цивільних у Дніпрі отримали поранення внаслідок обстрілів, які також пошкодили будинки та транспортні засоби.

Стали відомі наслідки обстрілу Дніпра

У Дніпрі внаслідок обстрілу ввечері 25 лютого поранені чоловіки 41 і 49 років. Жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Також у Дніпрі пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто.

Ворог знову скеровує свою зброю на мирні міста

написав Лисак.

Доповнення

У ніч на 26 лютого у Дніпрі пролунало кілька вибухів під час оголошення повітряної тривоги.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох25.02.24, 23:00 • 31644 перегляди

Лілія Подоляк

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