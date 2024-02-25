Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох
Київ • УНН
Чотири людини отримали поранення в Дніпрі після того, як під час повітряної тривоги вибухи пошкодили будинки, автомобілі та вантажівку.
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що попередньо, постраждали чотири людини.
Відомо, що у місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка.
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У ніч на 26 лютого у Дніпрі пролунало кілька вибухів під час оголошення повітряної тривоги.
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