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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех

Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 21:00  •  10715 просмотра

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Четыре человека получили ранения в Днепре после того, как во время воздушной тревоги взрывы повредили дома, автомобили и грузовик.

Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что предварительно, пострадали четыре человека.

Известно, что в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик.

Дополнение

В ночь на 26 февраля в Днепре прозвучало несколько взрывов во время объявления воздушной тревоги.

В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"25 февраля 2024, 20:49 • 11392 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
dneprДнепр
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох
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