У Дніпрі двоє людей поранені внаслідок ворожого обстрілу
Київ • УНН
Двоє людей отримали поранення і пошкоджені приватні будинки в результаті обстрілу в Дніпрі, Україна, 25 лютого. Про це повідомив мер міста.
Через обстріл Дніпра увечері 25 лютого поранені двоє людей. Є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, передає УНН.
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Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна. Попередньо двоє поранених
Він закликав зберігати спокій та очікувати повної інформації.
Нагадаємо
Ввечері 25 лютого росіяни спрямували ракети у напрямку Дніпра та області. Було чути серію вибухів. Повітряні Сили попереджали про ракетну небезпеку.