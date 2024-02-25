В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела
Киев • УНН
Два человека получили ранения и повреждены частные дома в результате обстрела в Днепре, Украина, 25 февраля. Об этом сообщил мэр города.
Из-за обстрела Днепра вечером 25 февраля ранены два человека. Есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает УНН.
Детали
После обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна. Предварительно двое раненых
Он призвал сохранять спокойствие и ожидать полной информации.
Напомним,
Вечером 25 февраля россияне направили ракеты в направлении Днепра и области. Была слышна серия взрывов. Воздушные Силы предупреждали о ракетной опасности.
В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела
Два человека получили ранения и повреждены частные дома в результате обстрела в Днепре, Украина, 25 февраля. Об этом сообщил мэр города.
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