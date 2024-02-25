В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела

Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.