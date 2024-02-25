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В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела

В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 20:28  •  6194 просмотра

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Два человека получили ранения и повреждены частные дома в результате обстрела в Днепре, Украина, 25 февраля. Об этом сообщил мэр города.

Из-за обстрела Днепра вечером 25 февраля ранены два человека. Есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает УНН.

Детали

После обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна. Предварительно двое раненых

подчеркнул городской голова Днепра.

Он призвал сохранять спокойствие и ожидать полной информации.

Напомним,

Вечером 25 февраля россияне направили ракеты в направлении Днепра и области. Была слышна серия взрывов. Воздушные Силы предупреждали о ракетной опасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
У Дніпрі двоє людей поранені внаслідок ворожого обстрілу
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