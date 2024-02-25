У передмісті Дніпра лунають вибухи
Київ • УНН
У передмісті Дніпра пролунали вибухи після того, як увімкнулися сирени повітряної тривоги, що попереджали про ракетну загрозу місту та прилеглим районам.
У передмісті Дніпра чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Деталі
В області оголосили повітряну тривогу в 19.50.
У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпра та області. Зокрема про ракету в напрямку Павлограда та пуски ракет Х-59 на Дніпро.
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