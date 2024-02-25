В пригороде Днепра раздаются взрывы

Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Украина и США ведут переговоры по соглашению по безопасности, которое, по словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, будет одним из самых сильных и будет включать механизмы, которые обеспечат его действие в течение 10 лет.