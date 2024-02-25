В пригороде Днепра раздаются взрывы

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  108355 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  212191 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230762 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В пригороде Днепра раздаются взрывы

В пригороде Днепра прогремели взрывы после того, как включились сирены воздушной тревоги, предупреждавшие о ракетной угрозе городу и прилегающим районам.

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В пригороде Днепра раздаются взрывы

Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.

Спорт •   •  13072 просмотра
Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.

Война •   •  18473 просмотра
Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области Украины 25 февраля.

Война •   •  17876 просмотра
Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

В Украине избрали нового главу НАПК

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины избран Виктор Павлущик, бывший руководитель департамента детективов НАБУ.

Политика •   •  18604 просмотра
В Украине избрали нового главу НАПК

У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Зеленский иронично сказал, что не будет разговаривать с путиным, поскольку у российского диктатора нет мобильного телефона, добавив, что путин не хочет заканчивать войну.

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У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

российские военные расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен в Бахмутском районе, убив по меньшей мере семерых.

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Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский

Президент Зеленский проводит аудит армейских учреждений и резервов Украины, чтобы оценить слабые места и гарантировать, что все военнослужащие служат на фронте.

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Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский

Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Украина и США ведут переговоры по соглашению по безопасности, которое, по словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, будет одним из самых сильных и будет включать механизмы, которые обеспечат его действие в течение 10 лет.

Политика •   •  19060 просмотра
Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский

Молдова не обращалась за военной помощью к Украине, сообщил Президент Украины.

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Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский