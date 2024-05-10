США ввели новые санкции против китайских компаний

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  103868 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  111943 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  114416 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  138212 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127609 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131504 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121464 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167726 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150541 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149687 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  273438 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  311621 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  308606 просмотра

США ввели новые санкции против китайских компаний

США ввели новые санкции против 37 китайских компаний, которые якобы предоставляют технологии китайской вооруженной промышленности, что представляет угрозу национальной безопасности США, некоторые из которых могут быть связаны с инцидентом с китайским воздушным шаром над воздушным пространством США в прошлом году.

политика •   •  623 просмотра
США ввели новые санкции против китайских компаний

Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины

Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины, а премьер-министр Виктор Орбан призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддержал мирную инициативу Китая, представленную президентом Си Цзиньпином во время его государственного визита в Венгрию.

политика •   •  3958 просмотра
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины

Евровидение-2024: стали известны победители второго полуфинала

Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024" состоялся 9 мая в Мальме, где еще 10 стран - Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения - прошли в гранд-финал 11 мая, присоединившись к 10 странам, которые прошли из первого полуфинала.

Культура •   •  4332 просмотра
Евровидение-2024: стали известны победители второго полуфинала

Украинская гимнастка Мария Высочанская пронесла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции

Украинская гимнастка Мария Высочанская несла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции, чтобы почтить память своего отца, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт в 2014 году.

спорт •   •  4260 просмотра
Украинская гимнастка Мария Высочанская пронесла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции

Западные военные инструкторы могут отправиться в Украину, - министр Литвы

Западные военные инструкторы могут быть направлены в Украину для подготовки украинских военных, как это было до войны, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Война •   •  7663 просмотра
Западные военные инструкторы могут отправиться в Украину, - министр Литвы

США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп

По словам представителя Государственного департамента, США планируют объявить о новых поставках помощи Украине в ближайшие недели.

Война •   •  9368 просмотра
США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: что известно

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, а оккупационные каналы сообщили о "дыме" и "повреждениях" в центре города.

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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: что известно

Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок

Суперфиналистка 12 сезона "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом приготовления вкусного хлебного пудинга из остатков пасок.

УНН Lite •   •  10106 просмотра
Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок

В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье

Морская мина, выбросившаяся на побережье в Одесской области, была обезврежена контролируемым взрывом в ночь на 9 мая, сообщили в Южном военном округе Вооруженных сил Украины.

Война •   •  10862 просмотра
В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье

Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира

Президент Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая подтвердила участие.

Война •   •  11772 просмотра
Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира