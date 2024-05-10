США ввели новые санкции против китайских компаний

США внесли 37 новых китайских компаний в санкционный список, среди которых некоторые из них могут быть связаны с воздушным шаром, сбитым над США в прошлом году. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Министерства торговли США, 37 компаний предоставляют технологии, которые могут быть использованы китайской оружейной промышленностью, что "представляет значительную угрозу национальной безопасности США".

США считали, что это был воздушный шар-шпион, а Китай - метеостат.

Ранее США внесли в санкционный список шесть китайских компаний в связи с эпизодом с воздушным шаром.

США выяснили, что шпионский шар из Китая смог подключиться к американскому провайдеру