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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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США ввели новые санкции против 37 китайских компаний, которые якобы предоставляют технологии китайской вооруженной промышленности, что представляет угрозу национальной безопасности США, некоторые из которых могут быть связаны с инцидентом с китайским воздушным шаром над воздушным пространством США в прошлом году.
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины, а премьер-министр Виктор Орбан призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддержал мирную инициативу Китая, представленную президентом Си Цзиньпином во время его государственного визита в Венгрию.
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Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024" состоялся 9 мая в Мальме, где еще 10 стран - Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения - прошли в гранд-финал 11 мая, присоединившись к 10 странам, которые прошли из первого полуфинала.
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