США выяснили, что шпионский шар из Китая смог подключиться к американскому провайдеру

Разведка США выяснила, что китайский шпионский шар, сбитый в небе над Южной Каролиной в феврале, использовала для связи местного интернет-провайдера. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Как отметили источники телеканала, за пулей была установлена электронная слежка, которая установила, что пуля была подключена к одному из американских интернет-провайдеров. Как стало известно, благодаря этому шар в автономном режиме отправлял сообщения в КНР.

Компания, обвиняемая в содействии китайской разведке, отрицает свою связь с пулей и настаивает на проведении собственного расследования. NBC News отказывается разглашать название провайдера из соображений конфиденциальности.

Дополнение

В феврале над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день по приказу президента США Джо Байдена.

Китайский шар-шпион не собирал данные в небе США - Пентагон