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США запровадили нові санкції проти китайських компаній

США запровадили нові санкції проти китайських компаній

Київ • УНН

 • 23257 перегляди

США запровадили нові санкції проти 37 китайських компаній, які нібито надають технології китайській збройній промисловості, що становить загрозу національній безпеці США, деякі з яких можуть бути пов'язані з інцидентом з китайською повітряною кулею над повітряним простором США минулого року.

США внесли 37 нових китайських компаній до списку санкцій, серед яких деякі з них можуть бути пов’язані з повітряною кулею, збитою над США минулого року. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними Міністерства торгівлі США, 37 компаній надають технології, які можуть бути використані китайською збройовою промисловістю, що "становить значну загрозу національній безпеці США".

США вважали, що це була повітряна куля-шпигун, а Китай – метеостат.

Раніше США внесли до списку санкцій шість китайських компаній у зв’язку з епізодом з повітряною кулею.

США з’ясували, що шпигунська куля з Китаю змогла підключитися до американського провайдера30.12.23, 05:32 • 36413 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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