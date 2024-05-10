США запровадили нові санкції проти китайських компаній
Київ • УНН
США запровадили нові санкції проти 37 китайських компаній, які нібито надають технології китайській збройній промисловості, що становить загрозу національній безпеці США, деякі з яких можуть бути пов'язані з інцидентом з китайською повітряною кулею над повітряним простором США минулого року.
США внесли 37 нових китайських компаній до списку санкцій, серед яких деякі з них можуть бути пов’язані з повітряною кулею, збитою над США минулого року. Про це пише Reuters, передає УНН.
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За даними Міністерства торгівлі США, 37 компаній надають технології, які можуть бути використані китайською збройовою промисловістю, що "становить значну загрозу національній безпеці США".
США вважали, що це була повітряна куля-шпигун, а Китай – метеостат.
Раніше США внесли до списку санкцій шість китайських компаній у зв’язку з епізодом з повітряною кулею.
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