США ставят на паузу выдачу рабочих виз для водителей грузовиков

Госсекретарь США Марко Рубио объявил в четверг, что Соединенные Штаты прекращают выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Он заявил, что это изменение вступает в силу немедленно, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

"Растущее число иностранных водителей, управляющих большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев и подрывает средства к существованию американских дальнобойщиков", - написал Рубио в публикации в X.

Позже в четверг представитель Госдепартамента США заявил, что приостановка была введена "для проведения всестороннего и тщательного анализа протоколов проверки, используемых для определения их соответствия требованиям для получения визы США".

Представитель отметил, что это "применяется ко всем гражданам и не направлено против какой-либо конкретной страны".

Администрация Трампа в последние месяцы приняла меры для обеспечения соблюдения требования, чтобы дальнобойщики свободно владели и читали на английском языке. Министерство транспорта заявило, что цель - повысить безопасность дорожного движения после инцидентов, в которых неспособность водителей читать знаки или разговаривать на английском могла способствовать гибели людей в ДТП.

"Как показали недавние смертельные аварии, иностранные дальнобойщики могут представлять угрозу для жизни американцев, национальной безопасности США и внешнеполитических интересов, - заявил представитель Госдепартамента. - Обеспечение соответствия каждого водителя на наших дорогах самым высоким стандартам является важным для защиты средств к существованию американских дальнобойщиков и поддержания безопасной и устойчивой цепочки поставок".

Это решение было принято на фоне нехватки водителей коммерческих грузовиков в США. По данным Американской ассоциации грузоперевозок, отрасль сталкивается с нехваткой около 60 тысяч водителей.

Проверка людей с визами США

Тем временем администрация Трампа также заявила в четверг, что проверяет более 55 миллионов человек, имеющих действующие визы США, на предмет нарушений, что может привести к депортации.

В письменном ответе на вопрос Associated Press Госдепартамент заявил, что все владельцы виз США, к которым могут относиться туристы из многих стран, подлежат "постоянной проверке" с целью выявления любых признаков, что они могут не иметь права на разрешение на въезд или пребывание в США.

В случае выявления такой информации виза будет аннулирована, а если владелец визы находится в США, он или она будет депортирован.

Дополнение

С момента вступления президента Трампа в должность его администрация сосредоточилась на депортации нелегальных мигрантов из США, а также держателей студенческих и гостевых виз по обмену. Новая формулировка Госдепартамента предполагает, что процесс постоянной проверки, который, по признанию официальных лиц, занимает много времени, стал гораздо более распространенным и может означать, что даже у тех, кому дали разрешение на пребывание в США, эти разрешения могут быть внезапно аннулированы, отмечает издание.

