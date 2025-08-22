США ставлять на паузу видачу робочих віз для водіїв вантажівок

$41.220.16
48.170.16
ukenru
05:52 • 4500 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 15413 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 32087 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 33307 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 40540 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 23124 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33944 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72129 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79312 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81940 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
68%
741мм
Популярнi новини
магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водоюVideo21 серпня, 22:38 • 6572 перегляди
Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg22 серпня, 00:11 • 5350 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 9420 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні02:43 • 12435 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto03:12 • 9756 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 32087 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 7172 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 40540 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 112464 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 136451 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Тулсі Габбард
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 9664 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 77182 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 71004 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 69292 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 95578 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
Крилата ракета
Футбол

США ставлять на паузу видачу робочих віз для водіїв вантажівок

Київ • УНН

 • 220 перегляди

США негайно припиняють видачу робочих віз для водіїв комерційних вантажівок. Це рішення прийнято для аналізу протоколів перевірки та підвищення безпеки дорожнього руху.

США ставлять на паузу видачу робочих віз для водіїв вантажівок

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив у четвер, що Сполучені Штати припиняють видачу робочих віз водіям комерційних вантажівок. Він заявив, що ця зміна набуває чинності негайно, пише УНН з посиланням на CBS News. 

Деталі

"Зростання кількості іноземних водіїв, які керують великими тягачами з причепами на дорогах США, ставить під загрозу життя американців та підриває засоби до існування американських далекобійників", - написав Рубіо в публікації у X.

Пізніше у четвер представник Держдепартаменту США заявив, що призупинення було введено "для проведення всебічного та ретельного аналізу протоколів перевірки, які використовуються для визначення їхньої відповідності вимогам для отримання візи США".

Представник зазначив, що це "застосовується до всіх громадян і не спрямоване проти будь-якої конкретної країни".

Адміністрація Трампа в останні місяці вжила заходів для забезпечення дотримання вимоги, щоб далекобійники вільно володіли та читали англійською мовою. Міністерство транспорту заявило, що мета - підвищити безпеку дорожнього руху після інцидентів, у яких нездатність водіїв читати знаки або розмовляти англійською могла сприяти загибелі людей у ​​ДТП.

"Як показали нещодавні смертельні аварії, іноземні далекобійники можуть становити загрозу для життя американців, національної безпеки США та зовнішньополітичних інтересів, - заявив представник Держдепартаменту. - Забезпечення відповідності кожного водія на наших дорогах найвищим стандартам є важливим для захисту засобів до існування американських далекобійників та підтримки безпечного та стійкого ланцюжка поставок".

Це рішення було ухвалено на тлі нестачі водіїв комерційних вантажівок у США. За даними Американської асоціації вантажоперевізників, галузь стикається з нестачею близько 60 тисяч водіїв.

Перевірка людей з візами США

Тим часом адміністрація Трампа також заявила в четвер, що перевіряє понад 55 мільйонів осіб, які мають візи США, що діють, на предмет порушень, що може призвести до депортації.

У письмовій відповіді на запитання Associated Press Держдепартамент заявив, що всі власники віз США, до яких можуть входити туристи з багатьох країн, підлягають "постійній перевірці" з метою виявлення будь-яких ознак, що вони можуть не мати права на дозвіл на в'їзд або перебування в США.

У разі виявлення такої інформації віза буде анульована, а якщо власник візи перебуває в США, він або вона буде депортований.

Доповнення

З моменту вступу президента Трампа на посаду його адміністрація зосередилася на депортації нелегальних мігрантів з США, а також утримувачів студентських та гостьових віз щодо обміну. Нове формулювання Держдепартаменту передбачає, що процес постійної перевірки, який, за визнанням офіційних осіб, займає багато часу, став набагато поширенішим і може означати, що навіть у тих, кому дали дозвіл на перебування в США, ці дозволи можуть бути раптово анульовані, зазначає видання.

Держдеп планує ввести застави до 15 тисяч доларів за візу в США05.08.25, 13:10 • 2863 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
X Corp.
Марко Рубіо
Ассошіейтед Прес
Державний департамент США
Дональд Трамп
Балтійське море
Сполучені Штати Америки
Угорщина