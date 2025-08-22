США ставлять на паузу видачу робочих віз для водіїв вантажівок

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив у четвер, що Сполучені Штати припиняють видачу робочих віз водіям комерційних вантажівок. Він заявив, що ця зміна набуває чинності негайно, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

"Зростання кількості іноземних водіїв, які керують великими тягачами з причепами на дорогах США, ставить під загрозу життя американців та підриває засоби до існування американських далекобійників", - написав Рубіо в публікації у X.

Пізніше у четвер представник Держдепартаменту США заявив, що призупинення було введено "для проведення всебічного та ретельного аналізу протоколів перевірки, які використовуються для визначення їхньої відповідності вимогам для отримання візи США".

Представник зазначив, що це "застосовується до всіх громадян і не спрямоване проти будь-якої конкретної країни".

Адміністрація Трампа в останні місяці вжила заходів для забезпечення дотримання вимоги, щоб далекобійники вільно володіли та читали англійською мовою. Міністерство транспорту заявило, що мета - підвищити безпеку дорожнього руху після інцидентів, у яких нездатність водіїв читати знаки або розмовляти англійською могла сприяти загибелі людей у ​​ДТП.

"Як показали нещодавні смертельні аварії, іноземні далекобійники можуть становити загрозу для життя американців, національної безпеки США та зовнішньополітичних інтересів, - заявив представник Держдепартаменту. - Забезпечення відповідності кожного водія на наших дорогах найвищим стандартам є важливим для захисту засобів до існування американських далекобійників та підтримки безпечного та стійкого ланцюжка поставок".

Це рішення було ухвалено на тлі нестачі водіїв комерційних вантажівок у США. За даними Американської асоціації вантажоперевізників, галузь стикається з нестачею близько 60 тисяч водіїв.

Перевірка людей з візами США

Тим часом адміністрація Трампа також заявила в четвер, що перевіряє понад 55 мільйонів осіб, які мають візи США, що діють, на предмет порушень, що може призвести до депортації.

У письмовій відповіді на запитання Associated Press Держдепартамент заявив, що всі власники віз США, до яких можуть входити туристи з багатьох країн, підлягають "постійній перевірці" з метою виявлення будь-яких ознак, що вони можуть не мати права на дозвіл на в'їзд або перебування в США.

У разі виявлення такої інформації віза буде анульована, а якщо власник візи перебуває в США, він або вона буде депортований.

Доповнення

З моменту вступу президента Трампа на посаду його адміністрація зосередилася на депортації нелегальних мігрантів з США, а також утримувачів студентських та гостьових віз щодо обміну. Нове формулювання Держдепартаменту передбачає, що процес постійної перевірки, який, за визнанням офіційних осіб, займає багато часу, став набагато поширенішим і може означати, що навіть у тих, кому дали дозвіл на перебування в США, ці дозволи можуть бути раптово анульовані, зазначає видання.

