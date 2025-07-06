США рассматривают санкционные шаги против РФ как рычаг влияния – МИД

Америка рассматривает законопроект о введении санкций против России и в целом санкционные шаги как рычаг влияния на Кремль.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН.

Детали

Представитель МИД прокомментировал, есть ли у Украины обоснованные, реалистичные ожидания, что США примут законопроект о санкциях против РФ.

У нас есть надежды, и мы с ними работаем. Мы убеждаем, что это нужно делать. Они рассматривают законопроект и в целом санкционные шаги как рычаг влияния - сказал Тихий.

Он напомнил, что во время Совета Украина-НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что санкционное давление – это действительно рычаг, но это введение санкций также стимулирует мирный процесс и стимулирует россиян идти в конструктив.

Если мы будем оттягивать это, это станет вопросом доверия – следуют ли за словами действия. Если Россия почувствует, что она может затягивать процесс и оттягивать санкции, она будет этим и заниматься – отметил Тихий.

Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT

Дополнение

29 июня сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против России.

Грэм заявлял, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против России в ответ на действия Владимира Путина в отношении Украины.

Также он предлагает внести поправку в свой законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, способствующие обороноспособности Украины, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.

В начале июля Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным санкции против РФ, и Путин от них не в восторге.

2 июля сообщалось, что Трамп снял санкции с некоторых российских компаний, среди них критически важные.

Сенаторы США расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против РФ