США рассматривают санкционные шаги против РФ как рычаг влияния – МИД
Киев • УНН
США рассматривают законопроект и санкционные шаги как рычаг влияния на Кремль, о чем заявил представитель МИД Георгий Тихий. Украина надеется на принятие санкций, которые будут стимулировать мирный процесс.
Америка рассматривает законопроект о введении санкций против России и в целом санкционные шаги как рычаг влияния на Кремль.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН.
Детали
Представитель МИД прокомментировал, есть ли у Украины обоснованные, реалистичные ожидания, что США примут законопроект о санкциях против РФ.
У нас есть надежды, и мы с ними работаем. Мы убеждаем, что это нужно делать. Они рассматривают законопроект и в целом санкционные шаги как рычаг влияния
Он напомнил, что во время Совета Украина-НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что санкционное давление – это действительно рычаг, но это введение санкций также стимулирует мирный процесс и стимулирует россиян идти в конструктив.
Если мы будем оттягивать это, это станет вопросом доверия – следуют ли за словами действия. Если Россия почувствует, что она может затягивать процесс и оттягивать санкции, она будет этим и заниматься
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Дополнение
29 июня сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против России.
Грэм заявлял, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против России в ответ на действия Владимира Путина в отношении Украины.
Также он предлагает внести поправку в свой законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, способствующие обороноспособности Украины, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.
В начале июля Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным санкции против РФ, и Путин от них не в восторге.
2 июля сообщалось, что Трамп снял санкции с некоторых российских компаний, среди них критически важные.
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