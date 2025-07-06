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США рассматривают санкционные шаги против РФ как рычаг влияния – МИД

Киев • УНН

 • 108 просмотра

США рассматривают законопроект и санкционные шаги как рычаг влияния на Кремль, о чем заявил представитель МИД Георгий Тихий. Украина надеется на принятие санкций, которые будут стимулировать мирный процесс.

США рассматривают санкционные шаги против РФ как рычаг влияния – МИД

Америка рассматривает законопроект о введении санкций против России и в целом санкционные шаги как рычаг влияния на Кремль.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в подкасте "Грунт с Нотевским", передает УНН

Детали

Представитель МИД прокомментировал, есть ли у Украины обоснованные, реалистичные ожидания, что США примут законопроект о санкциях против РФ.

У нас есть надежды, и мы с ними работаем. Мы убеждаем, что это нужно делать. Они рассматривают законопроект и в целом санкционные шаги как рычаг влияния

- сказал Тихий.

Он напомнил, что во время Совета Украина-НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что санкционное давление – это действительно рычаг, но это введение санкций также стимулирует мирный процесс и стимулирует россиян идти в конструктив.

Если мы будем оттягивать это, это станет вопросом доверия – следуют ли за словами действия. Если Россия почувствует, что она может затягивать процесс и оттягивать санкции, она будет этим и заниматься

– отметил Тихий.

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Дополнение

29 июня сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против России.

Грэм заявлял, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против России в ответ на действия Владимира Путина в отношении Украины.

Также он предлагает внести поправку в свой законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, способствующие обороноспособности Украины, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.

В начале июля Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным санкции против РФ, и Путин от них не в восторге.

2 июля сообщалось, что Трамп снял санкции с некоторых российских компаний, среди них критически важные.

Сенаторы США расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против РФ04.07.25, 01:02 • 79903 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
НАТО
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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