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США розглядають санкційні кроки проти рф, як важіль впливу – МЗС

Київ • УНН

 • 117 перегляди

США розглядають законопроєкт та санкційні кроки як важіль впливу на кремль, про що заявив речник МЗС Георгій Тихий. Україна сподівається на ухвалення санкцій, які стимулюватимуть мирний процес.

США розглядають санкційні кроки проти рф, як важіль впливу – МЗС

Америка розглядає законопроєкт щодо введення санкцій проти росії й загалом  санкційні кроки, як важіль впливу на кремль.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським", передає УНН

Деталі

Речник МЗС прокоментував, чи є в України обґрунтовані, реалістичні очікування, що США ухвалять законопроєкт щодо санкцій проти рф.

У нас є сподівання, й ми з ними працюємо. Ми переконуємо, що це треба робити. Вони розглядають законопроєкт й загалом санкційні кроки, як важіль впливу

- сказав Тихий.

Він нагадав, що під час Ради Україна-НАТО міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що санкційний тиск – це дійсно важіль, але це введення санкцій також стимулює мирний процес та стимулює росіян йти в конструктив.

Якщо ми відтягуватимемо це, це стане питанням довіри – чи за словами слідують дії. Якщо росія відчує, що вона може затягувати процес і відтягувати санкції, вона буде цим і займатись

– зазначив Тихий.

Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT 02.07.25, 10:10 • 43107 переглядiв

Доповнення

29 червня сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв,що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії.

Грем заявляв, що у Сенаті планують ухвалити закон про запровадження руйнівних санкцій проти росії у відповідь на дії володимира путіна щодо України.

Також він пропонує внести поправку у свій законопроект про санкції проти росії, щоб звільнити країни, які сприяють обороноздатності України, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.

На початку липня Трамп заявив, що обговорив із російським диктатором володимиром путіним санкції проти рф, і путін від них не в захваті.

2 липня повідомлялося, що Трамп зняв санкції з деяких російських компаній, серед них критично важливі.

Сенатори США розслідують п'ятимісячну паузу Трампа у санкціях проти рф04.07.25, 01:02 • 79905 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
НАТО
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
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