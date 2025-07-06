США розглядають санкційні кроки проти рф, як важіль впливу – МЗС

Америка розглядає законопроєкт щодо введення санкцій проти росії й загалом санкційні кроки, як важіль впливу на кремль.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським", передає УНН.

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Речник МЗС прокоментував, чи є в України обґрунтовані, реалістичні очікування, що США ухвалять законопроєкт щодо санкцій проти рф.

У нас є сподівання, й ми з ними працюємо. Ми переконуємо, що це треба робити. Вони розглядають законопроєкт й загалом санкційні кроки, як важіль впливу - сказав Тихий.

Він нагадав, що під час Ради Україна-НАТО міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що санкційний тиск – це дійсно важіль, але це введення санкцій також стимулює мирний процес та стимулює росіян йти в конструктив.

Якщо ми відтягуватимемо це, це стане питанням довіри – чи за словами слідують дії. Якщо росія відчує, що вона може затягувати процес і відтягувати санкції, вона буде цим і займатись – зазначив Тихий.

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Доповнення

29 червня сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв,що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії.

Грем заявляв, що у Сенаті планують ухвалити закон про запровадження руйнівних санкцій проти росії у відповідь на дії володимира путіна щодо України.

Також він пропонує внести поправку у свій законопроект про санкції проти росії, щоб звільнити країни, які сприяють обороноздатності України, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.

На початку липня Трамп заявив, що обговорив із російським диктатором володимиром путіним санкції проти рф, і путін від них не в захваті.

2 липня повідомлялося, що Трамп зняв санкції з деяких російських компаній, серед них критично важливі.

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