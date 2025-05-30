США открыли в Дамаске давно закрытое диппредставительство на фоне налаживания отношений с Сирией

США вновь открыли в Дамаске резиденцию своего посла, которая стояла закрытой более 12 лет, поскольку Белый дом налаживает отношения с новой властью Сирии. Накануне на территории дипломатического представительства торжественно подняли американский флаг, что свидетельствует об укреплении связей двух государств. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Посол США в Турции Том Баррак, который также был назначен специальным посланником в Сирии, прибыл на открытие резиденции, сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA.

Он встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и присутствовал на подписании соглашения о консорциуме катарских, турецких и американских компаний по разработке энергетического проекта мощностью 5000 мегаватт для возрождения значительной части разрушенной войной электросети Сирии.

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Издание отмечает, что Вашингтон не открыл свое посольство в Дамаске, которое закрылось в 2012 году после того, как протесты против правительства тогдашнего президента Башара Асада были подавлены жестокими репрессиями властей, а впоследствии переросли в гражданскую войну. Режим Асада был свергнут в декабре в результате молниеносной атаки повстанцев.

В то же время, визит Баррака и поднятие флага стали значительным сигналом о потеплении отношений.

Согласно заключенному соглашению, консорциум во главе с катарской UCC Concession Investments, а также Power International USA и турецкой Kalyon GES Enerji Yatirimlari, Cengiz Enerji, разработает четыре газовые турбины комбинированного цикла общей мощностью, которая оценивается примерно в 4000 мегаватт, и солнечную электростанцию мощностью 1000 мегаватт.

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В заявлении, разосланном UCC, говорится, что "после завершения эти проекты, как ожидается, обеспечат более 50% потребностей страны в электроэнергии".

Напомним

Ранее администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа издала приказы о начале ослабления санкций в отношении Сирии. Это стало существенным изменением в политике после того, как глава Белого дома в начале этого месяца пообещал отменить эти меры во время поездки на Ближний Восток,