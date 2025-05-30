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США відкрили у Дамаску давно зачинене диппредставництво на тлі налагодження відносини з Сирією

Київ • УНН

 • 566 перегляди

США знову відкрили резиденцію посла в Дамаску після 12 років перерви у дипломатичних відносинах. Це свідчить про потепління взаємин між США та Сирією. Представники бізнесу двох країн підписали угоду про розвиток енергетики.

США відкрили у Дамаску давно зачинене диппредставництво на тлі налагодження відносини з Сирією

США знову відкрили у Дамаску резиденцію свого посла, що стояла зачиненою понад 12 років, оскільки Білий дім налагоджує відносини з новою владою Сирії. Напередодні на території дипломатичного представництва урочисто підняли американський прапор, що свідчить про зміцнення зв'язків двох держав. Про це пише Associated Press, передає УНН

Деталі 

Посол США в Туреччині Том Баррак, якого також було призначено спеціальним посланником у Сирії, прибув на відкриття резиденції, повідомляє сирійське державне новинне агентство SANA.

Він зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та був присутній на підписанні угоди про консорціум катарських, турецьких та американських компаній щодо розробки енергетичного проєкту потужністю 5000 мегават для відродження значної частини зруйнованої війною електромережі Сирії.

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Видання наголошує, шо Вашингтон не відкрив своє посольство в Дамаску, яке закрилося у 2012 році після того, як протести проти уряду тодішнього президента Башара Асада були придушені жорстокими репресіями влади, а згодом переросли в громадянську війну. Режим Асада було повалено у грудні в результаті блискавичної атаки повстанців.

У той же час, візит Баррака та підняття прапора стали значним сигналом про потепління відносин.

Згідно з укладеною угодою, консорціум на чолі з катарською UCC Concession Investments, а також Power International USA та турецькою Kalyon GES Enerji Yatirimlari, Cengiz Enerji, розробить чотири газові турбіни комбінованого циклу загальною потужністю, яка оцінюється приблизно в 4000 мегават, та сонячну електростанцію потужністю 1000 мегават.

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У заяві, розісланій UCC, йдеться, що "після завершення ці проекти, як очікується, забезпечать понад 50% потреб країни в електроенергії".

Нагадаємо

Раніше адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа видала накази про початок послаблення санкцій щодо Сирії. Це стало суттєвою зміною в політиці після того, як очільник Білого дому на початку цього місяця пообіцяв скасувати ці заходи під час поїздки на Близький Схід,

Лілія Набока

Лілія Набока

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