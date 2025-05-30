США відкрили у Дамаску давно зачинене диппредставництво на тлі налагодження відносини з Сирією

США знову відкрили у Дамаску резиденцію свого посла, що стояла зачиненою понад 12 років, оскільки Білий дім налагоджує відносини з новою владою Сирії. Напередодні на території дипломатичного представництва урочисто підняли американський прапор, що свідчить про зміцнення зв'язків двох держав. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Посол США в Туреччині Том Баррак, якого також було призначено спеціальним посланником у Сирії, прибув на відкриття резиденції, повідомляє сирійське державне новинне агентство SANA.

Він зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та був присутній на підписанні угоди про консорціум катарських, турецьких та американських компаній щодо розробки енергетичного проєкту потужністю 5000 мегават для відродження значної частини зруйнованої війною електромережі Сирії.

Сирія реформує МВС після зняття санкцій, обіцяє боротьбу з торгівлею людьми та наркотрафіком

Видання наголошує, шо Вашингтон не відкрив своє посольство в Дамаску, яке закрилося у 2012 році після того, як протести проти уряду тодішнього президента Башара Асада були придушені жорстокими репресіями влади, а згодом переросли в громадянську війну. Режим Асада було повалено у грудні в результаті блискавичної атаки повстанців.

У той же час, візит Баррака та підняття прапора стали значним сигналом про потепління відносин.

Згідно з укладеною угодою, консорціум на чолі з катарською UCC Concession Investments, а також Power International USA та турецькою Kalyon GES Enerji Yatirimlari, Cengiz Enerji, розробить чотири газові турбіни комбінованого циклу загальною потужністю, яка оцінюється приблизно в 4000 мегават, та сонячну електростанцію потужністю 1000 мегават.

ЄС ухвалив скасування економічних санкцій проти Сирії: деталі рішення

У заяві, розісланій UCC, йдеться, що "після завершення ці проекти, як очікується, забезпечать понад 50% потреб країни в електроенергії".

Нагадаємо

Раніше адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа видала накази про початок послаблення санкцій щодо Сирії. Це стало суттєвою зміною в політиці після того, як очільник Білого дому на початку цього місяця пообіцяв скасувати ці заходи під час поїздки на Близький Схід,