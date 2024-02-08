США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Польше современных систем радиолокации, разведки воздушного пространства и наземной радиолокации вместе с элементами логистики стоимостью $1,2 млрд. Об этом 7 февраля объявило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США, передает УНН.

Детали

Решение Государственного департамента о продаже Польше военного оборудования еще должно быть одобрено Конгрессом, что, как ожидается, обязательно произойдет. После этого стороны могут перейти к финальным переговорам.

Речь идет о системах под кодовым названием BARBARA. Это аэростаты, которые на высоте четырех километров могут мониторить воздушное пространство в радиусе 400 километров и выявлять воздушные цели - в частности российские ракеты, которые в последние месяцы несколько раз проникали в воздушное пространство Польши.

Польская армия получит не только самую современную систему радиолокации, включающую наземный и воздушный компоненты, но и широкую поддержку, среди прочего, логистику, учебные пакеты и техническую документацию. заявили в Агентстве вооружений при Министерстве обороны Польши

Отмечается, что аэростаты BARBARA присоединятся к польской системе раннего предупреждения и разведки. Первая часть этого пазла - самолет SAAB 340 AEW - вскоре прибудет в Польшу.

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