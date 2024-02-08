США схвалили продаж Польщі систем радіолокації для ППО на $1,2 млрд
Київ • УНН
США схвалили продаж Польщі радарних систем протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда доларів, які допоможуть контролювати її повітряний простір і виявляти загрози, такі як російські ракети.
Державний департамент США схвалив продаж Польщі сучасних систем радіолокації, розвідки повітряного простору та наземної радіолокації разом із елементами логістики вартістю $1,2 млрд. Про це 7 лютого оголосило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США, передає УНН.
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Рішення Державного департаменту про продаж Польщі військового обладнання ще має бути схвалене Конгресом, що, як очікується, обов'язково станеться. Після цього сторони можуть перейти до фінальних переговорів.
Йдеться про системи під кодовою назвою BARBARA. Це аеростати, які на висоті чотирьох кілометрів можуть моніторити повітряний простір у радіусі 400 кілометрів та виявляти повітряні цілі – зокрема російські ракети, які в останні місяці декілька разів проникали в повітряний простір Польщі.
Польська армія отримає не тільки найсучаснішу систему радіолокації, що включає наземний і повітряний компоненти, а й широку підтримку, серед іншого, логістику, навчальні пакети та технічну документацію.
Зазначається, що аеростати BARBARA приєднаються до польської системи раннього попередження і розвідки. Перша частина цього пазлу – літак SAAB 340 AEW – незабаром прибуде до Польщі.
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