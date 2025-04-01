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США могут усилить давление на Киев и москву из-за застоя в мирных переговорах: детали

Киев • УНН

 • 10588 просмотра

Администрация США рассматривает новые санкции и экономические меры, чтобы заставить Украину и россию договориться. Белый дом разочарован отсутствием прогресса в переговорах и сопротивлением москвы мирным инициативам.

США могут усилить давление на Киев и москву из-за застоя в мирных переговорах: детали

Вашингтон рассматривает новые рычаги давления на Киев и москву из-за застоя в мирных переговорах по Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Высокопоставленные чиновники администрации США в последние дни активизировали дискуссии о возможных санкциях и экономических мерах, которые могли бы заставить обе стороны достичь договоренностей.

Предварительный план администрации предусматривал прекращение боевых действий до весны и последующее заключение соглашения, которое заложило бы основу для долговременного мира. Однако ни один из сценариев не приблизился к реализации, что вызывает беспокойство в Белом доме относительно затяжного характера конфликта и необходимости увеличения поддержки Киева со стороны Запада.

По данным источников, американские официальные лица в течение недель выражали недовольство переговорами с Украиной, особенно из-за отсутствия прогресса в сфере экономического сотрудничества, в частности, в отношении полезных ископаемых. В то же время в Вашингтоне нарастает разочарование позицией москвы. Последние обсуждения в Белом доме и Государственном департаменте показали, что российское руководство демонстрирует стойкое сопротивление любым мирным инициативам, что заставляет США пересматривать свои подходы к санкционному давлению.

Главной темой внутренних дискуссий стал возможный пакет новых экономических мер, направленных на усиление давления на российскую экономику. Одним из рассматриваемых вариантов является введение повышенных таможенных тарифов на экспорт российской нефти. Такие меры могут быть введены в случае дальнейшего блокирования переговорного процесса.

Изменение риторики наблюдается и на уровне американского руководства. Президент США, который ранее выражал доверие к намерениям террористов по урегулированию войны, в последние дни демонстрирует более сдержанный подход. Несмотря на публичные заявления о возможности достижения соглашения, внутренние дебаты в Вашингтоне свидетельствуют о растущем скептицизме в отношении готовности агрессора к серьезному диалогу.

Напомним

Трамп считает, что путин затягивает переговоры, и рассматривает усиление санкций, включая запрет на российский "теневой флот", перевозящий нелегальную нефть.

Трамп разочарован, что путин "тянет время" и присматривается к агрессивному применению санкций - СМИ01.04.25, 22:19 • 10853 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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