США можуть посилити тиск на Київ і москву через застій у мирних переговорах: деталі
Київ • УНН
Адміністрація США розглядає нові санкції та економічні заходи, щоб змусити Україну і росію домовитись. Білий дім розчарований відсутністю прогресу у перемовинах та опором москви мирним ініціативам.
Вашингтон розглядає нові важелі тиску на Київ і москву через застій у мирних переговорах щодо України. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Високопосадовці адміністрації США в останні дні активізували дискусії про можливі санкції та економічні заходи, які могли б змусити обидві сторони досягти домовленостей.
Попередній план адміністрації передбачав припинення бойових дій до весни та подальше укладення угоди, яка заклала б основу для довготривалого миру. Однак жоден зі сценаріїв не наблизився до реалізації, що викликає занепокоєння у Білому домі щодо затяжного характеру конфлікту та необхідності збільшення підтримки Києва з боку Заходу.
За даними джерел, американські офіційні особи протягом тижнів висловлювали невдоволення переговорами з Україною, особливо через відсутність поступу у сфері економічної співпраці, зокрема щодо корисних копалин. Водночас у Вашингтоні наростає розчарування позицією москви. Останні обговорення в Білому домі та Державному департаменті показали, що російське керівництво демонструє стійкий опір будь-яким мирним ініціативам, що змушує США переглядати свої підходи до санкційного тиску.
Головною темою внутрішніх дискусій став можливий пакет нових економічних заходів, спрямованих на посилення тиску на російську економіку. Одним із варіантів, що розглядається, є запровадження підвищених митних тарифів на експорт російської нафти. Такі заходи можуть бути введені в разі подальшого блокування переговорного процесу.
Зміна риторики спостерігається і на рівні американського керівництва. Президент США, який раніше висловлював довіру до намірів терористів щодо врегулювання війни, останніми днями демонструє більш стриманий підхід. Незважаючи на публічні заяви про можливість досягнення угоди, внутрішні дебати у Вашингтоні свідчать про зростаючий скептицизм щодо готовності агресора до серйозного діалогу.
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