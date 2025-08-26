США и РФ обсудили энергетические соглашения в рамках мирных переговоров по войне в Украине - Reuters

В этом месяце официальные лица США и России обсудили несколько энергетических сделок на полях переговоров, направленных на достижение мира в Украине, со ссылкой на слова пяти источников, знакомых с ходом переговоров, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По их словам, эти соглашения были предложены в качестве стимулов для поощрения Кремля к согласию на мир в Украине и для ослабления Вашингтоном санкций против России.

Россия была отрезана от большинства международных инвестиций в свой энергетический сектор и от заключения крупных сделок из-за санкций, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По словам трех источников, официальные лица обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1".

Они также подняли вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для своих проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ 2", который находится под западными санкциями, сообщили четыре источника.

Еще одна идея заключалась в покупке США атомных ледоколов у России, сообщило агентство Reuters 15 августа.

Переговоры состоялись во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву в начале этого месяца, где он встретился с главой Кремля Владимиром Путиным и его инвестиционным представителем Кириллом Дмитриевым, сообщили три источника. Они также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сообщили два источника.

Эти сделки также кратко обсуждались на саммите на Аляске 15 августа, сообщил один из источников.

"Белый дом действительно хотел привлечь внимание прессы после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке, - сказал один из источников. - Так Трамп чувствует, что чего-то достиг".

Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне, заявил представитель Белого дома в ответ на вопрос о сделках. Дальнейшие публичные переговоры по этим вопросам не отвечают национальным интересам, заявил чиновник.

Один из источников сообщил, что Вашингтон стремится побудить Россию покупать американские технологии, а не китайские, в рамках более широкой стратегии отчуждения Китая и ослабления отношений между Пекином и Москвой.

Китай и Россия объявили о "безграничном" стратегическом партнерстве за несколько дней до того, как Путин ввел войска в Украину. Си встречался с Путиным более 40 раз за последнее десятилетие, а Путин в последние месяцы называл Китай союзником.