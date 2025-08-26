США и РФ обсудили энергетические соглашения в рамках мирных переговоров по войне в Украине - Reuters

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 9456 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 9030 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 18902 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 107167 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 69614 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 67776 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 195478 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 186930 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70618 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67718 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.4м/с
72%
748мм
Популярные новости
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале25 августа, 22:27 • 13500 просмотра
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 16154 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая02:44 • 7810 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 10020 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 10248 просмотра
публикации
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 9472 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 89631 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 107181 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 195487 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 186940 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Йонас Гар Стере
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 2164 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 13552 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 89631 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 61251 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 98000 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Евро
Доллар США
MIM-104 Patriot

США и РФ обсудили энергетические соглашения в рамках мирных переговоров по войне в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Официальные лица США и России обсудили энергетические соглашения как стимулы для мира в Украине. Среди идей - возвращение Exxon Mobil в "Сахалин-1" и покупка американского оборудования для российских СПГ-проектов.

США и РФ обсудили энергетические соглашения в рамках мирных переговоров по войне в Украине - Reuters

В этом месяце официальные лица США и России обсудили несколько энергетических сделок на полях переговоров, направленных на достижение мира в Украине, со ссылкой на слова пяти источников, знакомых с ходом переговоров, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По их словам, эти соглашения были предложены в качестве стимулов для поощрения Кремля к согласию на мир в Украине и для ослабления Вашингтоном санкций против России.

Россия была отрезана от большинства международных инвестиций в свой энергетический сектор и от заключения крупных сделок из-за санкций, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По словам трех источников, официальные лица обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1".

Они также подняли вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для своих проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ 2", который находится под западными санкциями, сообщили четыре источника.

Еще одна идея заключалась в покупке США атомных ледоколов у России, сообщило агентство Reuters 15 августа.

Переговоры состоялись во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву в начале этого месяца, где он встретился с главой Кремля Владимиром Путиным и его инвестиционным представителем Кириллом Дмитриевым, сообщили три источника. Они также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сообщили два источника.

Эти сделки также кратко обсуждались на саммите на Аляске 15 августа, сообщил один из источников.

"Белый дом действительно хотел привлечь внимание прессы после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке, - сказал один из источников. - Так Трамп чувствует, что чего-то достиг".

Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне, заявил представитель Белого дома в ответ на вопрос о сделках. Дальнейшие публичные переговоры по этим вопросам не отвечают национальным интересам, заявил чиновник. 

Украина и США на этой неделе готовят встречу по вероятным переговорам с рф - Зеленский25.08.25, 13:57 • 3928 просмотров

Один из источников сообщил, что Вашингтон стремится побудить Россию покупать американские технологии, а не китайские, в рамках более широкой стратегии отчуждения Китая и ослабления отношений между Пекином и Москвой.

Китай и Россия объявили о "безграничном" стратегическом партнерстве за несколько дней до того, как Путин ввел войска в Украину. Си встречался с Путиным более 40 раз за последнее десятилетие, а Путин в последние месяцы называл Китай союзником.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Нефть
Аляска
Стив Уиткофф
Белый дом
Reuters
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина