Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США та рф обговорили енергетичні угоди у межах мирних переговорів щодо війни в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Офіційні особи США та росії обговорили енергетичні угоди як стимули для миру в Україні. Серед ідей - повернення Exxon Mobil до "Сахалін-1" та купівля американського обладнання для російських СПГ-проектів.

США та рф обговорили енергетичні угоди у межах мирних переговорів щодо війни в Україні - Reuters

Цього місяця офіційні особи США та росії обговорили кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів, спрямованих на досягнення миру в Україні, з посиланням на словам п'яти джерел, знайомих із перебігом переговорів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За їхніми словами, ці угоди були запропоновані як стимули для заохочення кремля до згоди на мир в Україні та для послаблення Вашингтоном санкцій проти росії.

росія була відрізана від більшості міжнародних інвестицій у свій енергетичний сектор та від укладання великих угод через санкції, запроваджені після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За словами трьох джерел, офіційні особи обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проекту "Сахалін-1".

Вони також порушили питання щодо можливості купівлі росією американського обладнання для своїх проектів СПГ, таких як "Арктик СПГ 2", який перебуває під західними санкціями, повідомили чотири джерела.

Ще одна ідея полягала в купівлі США атомних криголамів у росії, повідомило агентство Reuters 15 серпня.

Переговори відбулися під час візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до москви на початку цього місяця, де він зустрівся з главою кремля володимиром путіним та його інвестиційним представником кирилом дмитрієвим, повідомили три джерела. Вони також обговорювалися у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, повідомили два джерела.

Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті на Алясці 15 серпня, повідомило одне із джерел.

"Білий дім справді хотів привернути увагу преси після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду, - сказало одне із джерел. - Так Трамп відчуває, що чогось досяг".

Трамп та його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими офіційними особами з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства та покласти край війні, заявив представник Білого дому у відповідь на запитання про угоди. Подальші публічні переговори щодо цих питань не відповідають національним інтересам, заявив чиновник. 

Україна та США цього тижня готують зустріч щодо ймовірних переговорів з рф - Зеленський25.08.25, 13:57 • 3936 переглядiв

Одне з джерел повідомило, що Вашингтон прагне спонукати росію купувати американські технології, а не китайські, у межах ширшої стратегії відчуження Китаю та послаблення відносин між Пекіном і москвою.

Китай і росія оголосили про "безмежне" стратегічне партнерство за кілька днів до того, як путін ввів війська в Україну. Сі зустрічався з путіним понад 40 разів за останнє десятиліття, а путін в останні місяці називав Китай союзником.

Юлія Шрамко

