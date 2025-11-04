США и Катар открыли совместный командный пункт ПВО на крупнейшей базе в регионе

США модернизируют свою крупнейшую военную базу на Ближнем Востоке – Аль-Удейд в Катаре, где Центральное командование США (CENTCOM) и Вооруженные силы Катара открыли первый в регионе двусторонний Объединенный командный пункт противовоздушной обороны. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Церемонию открытия возглавили командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер и начальник штаба Вооруженных сил Катара генерал-лейтенант Джассим Аль-Маннай.

Военные отношения с Катаром крепче, чем когда-либо. Новый Объединенный командный пункт противовоздушной обороны усилит региональное сотрудничество в сфере безопасности сегодня, а также в последующие месяцы и годы

Решение о создании пункта было принято после иранских обстрелов базы Аль-Удейд в июне – в ответ на удары США по иранским ядерным объектам во время эскалации конфликта между Ираном и Израилем. После инцидентов США расширили военное сотрудничество с Катаром.

Президент Дональд Трамп ранее подписал исполнительный указ, который гарантирует безопасность Катара: "В случае такого нападения Соединенные Штаты примут все законные и надлежащие меры, включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные, для защиты интересов Соединенных Штатов и Государства Катар и восстановления мира и стабильности".

Эта гарантия стала первым подобным соглашением США с арабским государством.

Эксперты отмечают, что укрепление оборонного партнерства совпадает с активной ролью Катара как посредника в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.

Мы полностью уверены не только в нашей общей вере в безопасность в регионе, но и в партнерстве с Соединенными Штатами в этом вопросе