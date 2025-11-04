США и Катар открыли совместный командный пункт ПВО на крупнейшей базе в регионе

ukenru
15:06
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Графики отключений электроэнергии
Десятку самых популярных среди украинцев авто "захватили" кроссоверы: во главе рейтинга электрокар
4 ноября, 07:18
В Киеве пациентка умерла во время пластической операции, хирургу сообщили о подозрении
4 ноября, 09:03
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардеп
4 ноября, 10:24
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
12:13
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
13:50
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
13:50
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
4 ноября, 06:30
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
16:38
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
12:13
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
4 ноября, 06:59
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
3 ноября, 15:33
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
3 ноября, 10:50
США и Катар открыли совместный командный пункт ПВО на крупнейшей базе в регионе

Киев • УНН

 • 170 просмотра

США и Катар открыли первый в регионе двусторонний Объединенный командный пункт противовоздушной обороны на базе Аль-Удейд. Это решение было принято после иранских обстрелов базы и расширения военного сотрудничества.

США и Катар открыли совместный командный пункт ПВО на крупнейшей базе в регионе

США модернизируют свою крупнейшую военную базу на Ближнем Востоке – Аль-Удейд в Катаре, где Центральное командование США (CENTCOM) и Вооруженные силы Катара открыли первый в регионе двусторонний Объединенный командный пункт противовоздушной обороны. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Церемонию открытия возглавили командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер и начальник штаба Вооруженных сил Катара генерал-лейтенант Джассим Аль-Маннай.

Военные отношения с Катаром крепче, чем когда-либо. Новый Объединенный командный пункт противовоздушной обороны усилит региональное сотрудничество в сфере безопасности сегодня, а также в последующие месяцы и годы

– заявил адмирал Купер.

Решение о создании пункта было принято после иранских обстрелов базы Аль-Удейд в июне – в ответ на удары США по иранским ядерным объектам во время эскалации конфликта между Ираном и Израилем. После инцидентов США расширили военное сотрудничество с Катаром.

США планируют отправить американские войска в Мексику для борьбы с картелями03.11.25, 18:23 • 2992 просмотра

Президент Дональд Трамп ранее подписал исполнительный указ, который гарантирует безопасность Катара: "В случае такого нападения Соединенные Штаты примут все законные и надлежащие меры, включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные, для защиты интересов Соединенных Штатов и Государства Катар и восстановления мира и стабильности".

Эта гарантия стала первым подобным соглашением США с арабским государством.

Эксперты отмечают, что укрепление оборонного партнерства совпадает с активной ролью Катара как посредника в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС. 

Мы полностью уверены не только в нашей общей вере в безопасность в регионе, но и в партнерстве с Соединенными Штатами в этом вопросе 

– подчеркнул представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters02.11.25, 16:34 • 11750 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Израиль
Центральное командование США
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Катар
Соединённые Штаты
Иран