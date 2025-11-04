США та Катар відкрили спільний командний пункт ППО на найбільшій базі в регіоні

ukenru
17:53 • 258 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3224 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11284 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22796 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23354 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17864 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17629 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20996 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47053 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5424 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 6852 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12233 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20470 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16270 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22807 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16501 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23365 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47058 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2554 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20671 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34408 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30103 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34181 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

США та Катар відкрили спільний командний пункт ППО на найбільшій базі в регіоні

Київ • УНН

 • 802 перегляди

США та Катар відкрили перший у регіоні двосторонній Об’єднаний командний пункт протиповітряної оборони на базі Аль-Удейд. Це рішення ухвалили після іранських обстрілів бази та розширення військової співпраці.

США та Катар відкрили спільний командний пункт ППО на найбільшій базі в регіоні

США модернізують свою найбільшу військову базу на Близькому Сході – Аль-Удейд у Катарі, де Центральне командування США (CENTCOM) та Збройні сили Катару відкрили перший у регіоні двосторонній Об’єднаний командний пункт протиповітряної оборони. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Церемонію відкриття очолили командувач CENTCOM адмірал Бред Купер та начальник штабу Збройних сил Катару генерал-лейтенант Джассім Аль-Маннай.

Військові відносини з Катаром міцніші, ніж будь-коли. Новий Об’єднаний командний пункт протиповітряної оборони посилить регіональну співпрацю у сфері безпеки сьогодні, а також у наступні місяці та роки

– заявив адмірал Купер.

Рішення про створення пункту ухвалили після іранських обстрілів бази Аль-Удейд у червні – у відповідь на удари США по іранських ядерних об’єктах під час ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Після інцидентів США розширили військову співпрацю з Катаром.

США планують відправити американські війська до Мексики для боротьби з картелями03.11.25, 18:23 • 3036 переглядiв

Президент Дональд Трамп раніше підписав виконавчий указ, який гарантує безпеку Катару: "У разі такого нападу Сполучені Штати вживуть усіх законних та належних заходів, включаючи дипломатичні, економічні та, за необхідності, військові, для захисту інтересів Сполучених Штатів та Держави Катар і відновлення миру та стабільності".

Ця гарантія стала першою подібною угодою США з арабською державою.

Експерти відзначають, що зміцнення оборонного партнерства збігається з активною роллю Катару як посередника у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. 

Ми повністю впевнені не лише в нашій спільній вірі в безпеку в регіоні, але й у партнерстві зі Сполученими Штатами в цьому питанні 

– підкреслив речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі.

США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters02.11.25, 16:34 • 11753 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Сутички
Ізраїль
Центральне Командування Збройних сил США
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп
Катар
Сполучені Штати Америки
Іран