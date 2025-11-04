США та Катар відкрили спільний командний пункт ППО на найбільшій базі в регіоні

США модернізують свою найбільшу військову базу на Близькому Сході – Аль-Удейд у Катарі, де Центральне командування США (CENTCOM) та Збройні сили Катару відкрили перший у регіоні двосторонній Об’єднаний командний пункт протиповітряної оборони. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Церемонію відкриття очолили командувач CENTCOM адмірал Бред Купер та начальник штабу Збройних сил Катару генерал-лейтенант Джассім Аль-Маннай.

Військові відносини з Катаром міцніші, ніж будь-коли. Новий Об’єднаний командний пункт протиповітряної оборони посилить регіональну співпрацю у сфері безпеки сьогодні, а також у наступні місяці та роки – заявив адмірал Купер.

Рішення про створення пункту ухвалили після іранських обстрілів бази Аль-Удейд у червні – у відповідь на удари США по іранських ядерних об’єктах під час ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Після інцидентів США розширили військову співпрацю з Катаром.

Президент Дональд Трамп раніше підписав виконавчий указ, який гарантує безпеку Катару: "У разі такого нападу Сполучені Штати вживуть усіх законних та належних заходів, включаючи дипломатичні, економічні та, за необхідності, військові, для захисту інтересів Сполучених Штатів та Держави Катар і відновлення миру та стабільності".

Ця гарантія стала першою подібною угодою США з арабською державою.

Експерти відзначають, що зміцнення оборонного партнерства збігається з активною роллю Катару як посередника у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Ми повністю впевнені не лише в нашій спільній вірі в безпеку в регіоні, але й у партнерстві зі Сполученими Штатами в цьому питанні – підкреслив речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі.

