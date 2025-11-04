Спутниковые снимки зафиксировали строительство нового моста между Россией и Северной Кореей

Новые спутниковые снимки выявили масштабное строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию и Северную Корею. Это первый подобный проект между двумя странами, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Мост, который после завершения составит почти 5 км в длину, возводится в рамках соглашения, подписанного в прошлом году во время визита Владимира Путина в Пхеньян, когда Москва и Пхеньян договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

По данным аналитиков, с российской стороны строительство продвинулось более чем на 100 метров вглубь реки, а с северокорейской – более чем на 150. Уже возведено шесть опор моста и завершены земляные работы для двух дополнительных свай.

Проект, активно продвигаемый обоими государствами, рассматривается как очередной элемент углубления российско-северокорейского сотрудничества, которое после подписания соглашения в прошлом году достигло наивысшего уровня со времен Холодной войны.

