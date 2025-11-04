Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною Кореєю

ukenru
17:53 • 258 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3224 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11284 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22796 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23354 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17864 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17629 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20996 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47053 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозру
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардеп
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22807 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23365 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47058 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною Кореєю

Київ • УНН

 • 800 перегляди

На нових супутникових знімках виявили масштабне будівництво автомобільного мосту через річку Тюмень, який з'єднає росію та Північну Корею. Міст, довжиною майже 5 км, зводять у межах угоди, підписаної минулого року під час візиту володимира путіна до Пхеньяна.

Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною Кореєю

Нові супутникові знімки виявили масштабне будівництво автомобільного мосту через річку Тюмень, який з’єднає росію та Північну Корею. Це перший подібний проєкт між двома країнами, повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, передає Newsweek, пише УНН.

Деталі

Міст, який після завершення становитиме майже 5 км завдовжки, зводять у межах угоди, підписаної минулого року під час візиту володимира путіна до Пхеньяна, коли москва та Пхеньян домовилися про "всеохоплююче стратегічне партнерство".

Солдати КНДР, взяті в полон в Україні, просять передати їх Південній Кореї02.11.25, 13:17 • 12362 перегляди

За даними аналітиків, з російського боку будівництво просунулося на понад 100 метрів углиб річки, а з північнокорейського – на понад 150. Уже зведено шість опор мосту й завершено земляні роботи для двох додаткових паль.

Проєкт, який активно просувається обома державами, розглядається як черговий елемент поглиблення російсько-північнокорейської співпраці, що після підписання угоди минулого року сягнула найвищого рівня з часів Холодної війни.

Північна Корея випустила десяток ракет у бік моря під час перебування Гегсета в регіоні04.11.25, 07:34 • 2248 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Україна