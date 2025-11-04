Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною Кореєю

Нові супутникові знімки виявили масштабне будівництво автомобільного мосту через річку Тюмень, який з’єднає росію та Північну Корею. Це перший подібний проєкт між двома країнами, повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, передає Newsweek, пише УНН.

Деталі

Міст, який після завершення становитиме майже 5 км завдовжки, зводять у межах угоди, підписаної минулого року під час візиту володимира путіна до Пхеньяна, коли москва та Пхеньян домовилися про "всеохоплююче стратегічне партнерство".

За даними аналітиків, з російського боку будівництво просунулося на понад 100 метрів углиб річки, а з північнокорейського – на понад 150. Уже зведено шість опор мосту й завершено земляні роботи для двох додаткових паль.

Проєкт, який активно просувається обома державами, розглядається як черговий елемент поглиблення російсько-північнокорейської співпраці, що після підписання угоди минулого року сягнула найвищого рівня з часів Холодної війни.

