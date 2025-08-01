Спецрежим Defence City следует доработать ко второму чтению, обратив внимание на 5 важных аспектов – бизнес-сообщество Дія City

Бизнес-союз Diia City United выступил с позицией относительно спецрежима "Defence City". В союзе приветствуют идею создания специальных условий для развития оборонно-технологического сектора и соответствующую законодательную инициативу, однако считают, что законопроекты стоит доработать до второго чтения и предлагают обратить внимание на 5 аспектов, пишет УНН.

Детали

Бизнес-союз Diia City United, в который входят более 140 ИТ-компаний и фондов, считает необходимым доработать до второго чтения пакет законопроектов Defence City в части гарантий для более широкого круга компаний, прозрачной системы контролируемого экспорта, защиты данных оборонных компаний, унификации таможенных льгот и правового иммунитета для оборонного бизнеса.

Детализируя первое предложение, участники Diia City United настаивают, что все оборонно-технологические компании должны быть включены в режим Defence City – независимо от налогового статуса или формы регистрации.

В частности, речь идет о бизнесах, которые производят товары двойного назначения или программное обеспечение, включая то, что монетизируется через роялти, компании, которые занимаются исследованиями и разработками (R&D), резидентов Diia City, которые работают в сфере оборонных или dual-use технологий – отмечают в Союзе.

Ограничение доступа к льготам только для отдельной категории резидентов, по мнению Diia City United, создает риск фрагментации рынка и потери потенциала для масштабирования инноваций.

Кроме того, союз призывает создать полноценную цифровую систему контролируемого экспорта, которая будет обеспечивать предсказуемость, прозрачность и способствовать выходу украинских разработчиков на международные рынки, в частности в страны НАТО и ЕС.

Не менее важным аспектом является защита чувствительной информации о компаниях, работающих в оборонном секторе. Речь идет об ограничении доступа к публичным реестрам, которые могут содержать данные, повышающие риски диверсий или киберугроз.

В части таможенного регулирования Diia City United настаивает на унификации подходов: все компании, вовлеченные в создание критических технологий, должны иметь равный доступ к упрощенным процедурам и быстрому ввозу необходимых комплектующих.

Если компания создает критическую технологию, ей нужен быстрый доступ к комплектующим. Принадлежность к реестру не должна быть преградой – подчеркивают в ассоциации.

Отдельно бизнес-сообщество выразило поддержку положению об ограничениях относительно безосновательных уголовных производств против оборонных компаний, подчеркивая, что правовой иммунитет в военное время – это вопрос защиты критических производств и стабильности государственного оборонного заказа.

Добавим

На необходимости доработки инициативы по созданию Defence City настаивают также представители авиационной отрасли. Они предупреждают о риске исключения своего сектора из круга потенциальных резидентов Defence City – несмотря на его критическую роль в поддержке, ремонте и модернизации авиационного парка, который эксплуатируют украинские военные. Отраслевые эксперты указывают на то, что действующая редакция законопроектов фактически ограничивает возможность участия большинства самолетостроительных и авиаремонтных предприятий, поскольку требует, чтобы доля оборонной продукции составляла не менее 90% в структуре дохода. Однако даже флагманы отрасли – такие как ГП "Антонов", "Мотор Сич" и другие частные исполнители государственных контрактов – не соответствуют этим критериям и могут остаться за пределами инициативы Defence City.

В Аэрокосмической ассоциации Украины настаивают на непосредственном включении отрасли самолетостроения в законопроекты из пакета Defence City. Президент Ассоциации Виктор Попов в комментарии УНН пояснил, что с 1 января 2025 года самолетостроительные предприятия потеряли государственную поддержку и новая инициатива – это шанс для них получить льготы и преференции, необходимые для нормального функционирования и развития отрасли.

Напомним

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года.

Речь идет о освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования, отмене земельного, экологического налогов и налога на недвижимость, упрощении таможенного оформления и экспортного контроля,

Накануне голосования эксперты подчеркивали, что это лишь первые шаги в создании системного механизма поддержки стратегических отраслей, в котором Украина нуждалась уже давно.