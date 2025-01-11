Спецпредставитель Трампа настаивает на прекращении огня в Газе до 20 января

Специальный представитель новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль. Цель визита - добиться соглашения об освобождении заложников в Газе и прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Израильские официальные лица сообщили, что спецпредставитель Стив Уиткофф прибыл в Израиль в субботу, 11 января, чтобы достичь соглашения об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня.

Уиткофф отправился в Израиль из Катара в рамках предпринятых в последнюю минуту усилий избранного президента США Дональда Трампа, чтобы оказать давление на все стороны, участвующие в переговорах, с целью заключить соглашение до 20 января - пишет Axios.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что до этого, в пятницу, Уиткофф передал премьер-министру Катара на встрече в Дохе сообщение о том, что Трамп хочет увидеть соглашение в течение нескольких дней.

Сегодня же на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху спецпредставитель подчеркнул, что цель Трампа достичь соглашения до 20 января. Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Уиткофф несколько раз подчеркивал цель Дня инаугурации Трампа во время консультаций с Нетаньяху и израильской переговорной группой.

По словам чиновника, в последние дни наблюдается сужение пробелов в переговорах между Израилем и ХАМАС, но некоторые проблемы все еще остаются. Он отметил, что стороны еще не "в зоне согласия", но очень близки к этому.

Есть шанс достичь соглашения, но это серьезная проблема. Руководители израильской переговорной группы не поехали бы в Катар, если бы не считали, что соглашение может быть достигнуто. Это будет сложно, но группа сделает все возможное, чтобы достичь соглашения - заявил чиновник.

В офисе Нетаньяху перед этим сообщали, что во время встречи члены израильской переговорной группы и советник президента США Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока, Брет МакГерк, который находится в Дохе, приняли участие в телефонной конференции для обсуждения статуса переговоров.

В конце встречи Нетаньяху поручил директору "Моссада" Давиду Барнеа, директору "Шин Бет" Ронену Бару и генералу ЦАХАЛа Ницану Алону немедленно отправиться в Доху, чтобы ускорить заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.

Косвенные переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США все еще продолжаются в Дохе. Американские чиновники говорят, что МакГерк и Уиткофф координируют свои усилия - информирует Axios.

Известно, что около 98 заложников все еще удерживаются ХАМАСом в Газе, среди них 7 американцев. По данным израильской разведки, примерно половина заложников, включая трех американцев, вероятно, все еще живы.

Если соглашение будет достигнуто, первый этап может предусматривать освобождение 33 заложников - некоторые из них еще живы, а некоторые мертвы.

Ожидается, что первый этап также будет включать прекращение огня в секторе Газа на период от шести до семи недель и освобождение сотен палестинских заключенных, включая тех, кто убивал израильтян.

Напомним

Премьер Израиля Нетаньяху провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу освобождения заложников в Газе и событий в Сирии. Трамп угрожает "адом" на Ближнем Востоке, если заложников не освободят до его инаугурации.