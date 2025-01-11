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Спецпредставник Трампа наполягає на припиненні вогню в Газі до 20 січня

Спецпредставник Трампа наполягає на припиненні вогню в Газі до 20 січня

Київ • УНН

 • 26140 перегляди

Стів Віткофф намагається досягти угоди про звільнення заручників та припинення вогню до інавгурації Трампа 20 січня. Переговори між Ізраїлем і ХАМАС тривають у Досі за посередництва Катару, Єгипту та США.

Спеціальний представник новообраного Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю. Мета візиту - домогтися угоди про звільнення заручників у Газі та припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Ізраїльські офіційні особи повідомили, що спецпредставник Стів Віткофф прибув до Ізраїлю в суботу, 11 січня, щоб досягти угоди про звільнення заручників у секторі Гази та припинення вогню.

Віткофф вирушив до Ізраїлю з Катару в рамках вжитих в останню хвилину зусиль обраного президента США Дональда Трампа, щоб чинити тиск на всі сторони, які беруть участь у переговорах, з метою укласти угоду до 20 січня

- пише Axios.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив Axios, що до цього, у п'ятницю, Віткофф передав прем'єр-міністру Катару на зустрічі в Досі повідомлення про те, що Трамп хоче побачити угоду протягом кількох днів.

Сьогодні ж на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху спецпредставник наголосив, що мета Трампа досягти угоди до 20 січня. Інший високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що Віткофф кілька разів наголошував на меті Дня інавгурації Трампа під час консультацій із Нетаньягу та ізраїльською переговорною групою.

За словами чиновника, останніми днями спостерігається звуження прогалин у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС, але деякі проблеми все ще залишаються. Він зазначив, що сторони ще не "в зоні згоди", але дуже близькі до цього.

Є шанс досягти угоди, але це серйозна проблема. Керівники ізраїльської переговорної групи не поїхали б до Катару, якби не вважали, що угода може бути досягнута. Це буде складно, але група зробить усе можливе, щоб досягти угоди

- заявив чиновник.

В офісі Нетаньяху перед цим повідомляли, що під час зустрічі члени ізраїльської переговорної групи та радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу, Брет МакГерк, який перебуває в Досі, взяли участь у телефонній конференції для обговорення статусу переговорів.

Наприкінці зустрічі Нетаньягу доручив директору "Моссаду" Давиду Барнеа, директору "Шин Бет" Ронену Бару та генералу ЦАХАЛу Ніцану Алону негайно вирушити до Дохи, щоб прискорити укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню.

Непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару, Єгипту і США все ще тривають у Досі. Американські чиновники кажуть, що МакГерк і Віткофф координують свої зусилля

- інформує Axios.

Відомо, що близько 98 заручників все ще утримуються ХАМАСом у Газі, серед них 7 американців. За даними ізраїльської розвідки, приблизно половина заручників, включно з трьома американцями, імовірно, все ще живі.

Якщо угоду буде досягнуто, перший етап може передбачати звільнення 33 заручників - деякі з них ще живі, а деякі мертві.

Очікується, що перший етап також включатиме припинення вогню в секторі Гази на період від шести до семи тижнів і звільнення сотень палестинських в'язнів, включно з тими, хто вбивав ізраїльтян.

Нагадаємо

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу провів телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо звільнення заручників у Газі та подій у Сирії. Трамп погрожує "пеклом" на Близькому Сході, якщо заручників не звільнять до його інавгурації.

Віта Зеленецька

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