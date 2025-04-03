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Спецпредставитель путина провел встречу с американскими должностными лицами в США: содержание переговоров осталось неизвестным

Киев • УНН

 • 4666 просмотра

Представитель рф кирилл дмитриев получил лицензию для визита в США, где встретился с представителями администрации Трампа.

Спецпредставитель путина провел встречу с американскими должностными лицами в США: содержание переговоров осталось неизвестным

В Вашингтоне состоялась встреча представителя рф кирилла дмитриева по вопросам инвестиций с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно информации, предоставленной несколькими американскими чиновниками, цель визита дмитриева оставалась не совсем ясной, однако встреча без сомнений стала частью более широких дипломатических усилий. Администрация Трампа продолжает оказывать давление на рф и Украину, стремясь достичь прекращения огня и политического урегулирования конфликта. Визит состоялся на фоне растущей напряженности в международных отношениях, когда американский президент выразил свое недовольство темпами переговоров и осудил позицию кремля.

Важной деталью стало то, что дмитриев получил специальную краткосрочную лицензию от Государственного департамента США для поездки в Соединенные Штаты. Этот шаг был необходим из-за существующих ограничений, налагаемых на лиц, связанных с российским правительством, из-за санкций США.

Впрочем, в настоящее время США и террористическая страна остаются в состоянии дипломатической напряженности, при этом администрация Трампа рассматривает различные варианты для влияния на ситуацию, в частности, через экономические санкции. В последнее время Трамп неоднократно проявлял свое недовольство отсутствием прогресса в переговорах о прекращении огня и поднимал вопрос введения новых ограничений на покупку российской нефти, что может еще больше обострить экономическую ситуацию для кремля.

Напомним

Ранее было проинформировано, что специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству рф встретится со специальным представителем американской стороны для обсуждения экономического сотрудничества и выхода из кризиса после вторжения в Украину. Это первый визит российского чиновника с начала войны.

Чиновник террористической страны едет в Вашингтон на переговоры с США02.04.25, 03:11 • 16538 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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